A su retorno de El Salvador, presidenta Fujimori sostuvo reuniones con representantes diplomáticos del Perú. Foto: Gob.pe
A su retorno de El Salvador, presidenta Fujimori sostuvo reuniones con representantes diplomáticos del Perú. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

Luego de concluir su visita oficial a El Salvador, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, reanudó sus actividades de agenda de trabajo en Palacio de Gobierno liderando una serie de reuniones con diplomáticos peruanos que representan al país en el exterior y ante organismos internacionales.

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