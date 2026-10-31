Luego de concluir su visita oficial a El Salvador, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, reanudó sus actividades de agenda de trabajo en Palacio de Gobierno liderando una serie de reuniones con diplomáticos peruanos que representan al país en el exterior y ante organismos internacionales.

En marco al papel estratégico de la política exterior peruana, la mandataria se reunió con el embajador del Perú en Colombia, Ricardo Ghibellini. Posteriormente, sostuvo un encuentro con Aurelio Pastor, representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), y finalizó la ronda de trabajo con José Recoba, representante permanente ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza.

Keiko Fujimori, reanudó sus actividades de agenda de trabajo en Palacio. Foto: Gob.pe / Cristian Olea

Política exterior peruana

Durante las reuniones se abordaron diversos asuntos relacionados con la política exterior peruana, así como las prioridades de trabajo en las respectivas representaciones diplomáticas y el fortalecimiento de los vínculos de cooperación internacional.

Mandataria sostuvo reuniones se abordaron los ejes prioritarios como las relaciones bilaterales y multilaterales. Foto: Gob.pe / Cristian Olea

Cabe señalar que la presidenta de la República anunció que entregó una invitación formal a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, para visitar el Perú en una fecha aún por determinar.

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