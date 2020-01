Sesenta y un días después de haber sido excarcelada por un fallo del Tribunal Constitucional, Keiko Fujimori retornó al penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. El juez Víctor Zúñiga ordenó que cumpla 15 meses de prisión preventiva, plazo que concluirá (si la medida no es revocada en una instancia superior) a fines de abril del próximo año. Es decir, después de las elecciones generales de 2021.

Fujimori es investigada por el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público por presunto lavado de activos y otros delitos, por el aporte de US$1 millón que- según Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú- la constructora brasileña entregó para su campaña presidencial de 2011.

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, consideró que esta nueva prisión preventiva contra su lideresa la saca prácticamente de la carrera electoral a Palacio de Gobierno.

“[A Keiko Fujimori] la están sacando prácticamente de carrera por el plazo que le han dado, [la prisión preventiva] va hasta el 27 de abril [del 2021] sin ningún sustento. Aquí nadie está dando garantía a un debido proceso, es importante que la comunidad internacional sepa qué es lo que está pasando”, afirmó en el noticiero “Primera edición”, de América TV.

Galarreta, no obstante, precisó que Fujimori Higuchi sí puede postular a la Presidencia de la República desde la cárcel.

“Ella puede postular, pero más allá de que pueda postular es cómo viene el juicio mediático. Es decir, velar con el chaleco de ‘detenida’, que la regresan [a prisión]”, subrayó.

Más adelante, en Canal N, el exparlamentario consideró que Fujimori Higuchi “nunca ha dejado de ser una candidata nata”, pero aclaró que en su agrupación aún no están evaluando eso.

Galarreta también adelantó que la “respuesta política”, anunciada por su lideresa ayer, frente a la investigación que califica de “persecución política” no será desde el nuevo Parlamento, sino desde su partido.

“El tema del Congreso no ha sido usado. Nosotros vamos a separar la acción del Parlamento, nosotros llevamos cuatros pilares, vamos a consensuar, no vamos a mezclar el tema de la defensa [a Keiko Fujimori], la respuesta política viene por el lado del partido, que tiene bases, dirigentes. Si la preocupación era qué vamos a hacer en el Congreso, no vamos a mezclar los temas”, remarcó.

Martha Chávez, virtual congresista de Fuerza Popular, evitó pronunciarse sobre cuál será la “respuesta política” de su agrupación a la prisión preventiva de Fujimori Higuchi.

“Todavía no hay bancada, faltan que se den los resultados, no sabemos ni cuándo se instalará el nuevo Congreso”, dijo al ser consultada por El Comercio sobre si la nueva bancada de Fuerza Popular iba a tener o no participación en la defensa de su lideresa.

Precisó que ella no tiene nada que agregar a lo dicho por Galarreta.

“Es difícil que Keiko Fujimori pase la posta”

El politólogo José Incio, candidato al doctorado de Ciencia Política en la Universidad de Pittsburgh, consideró que será “muy difícil” que Fuerza Popular decida postular en el 2021 a otro candidato o candidata. Agregó que la marca del partido naranja funciona “muy bien” cuando el postulante es “un Fujimori”.

“La vez que postularon a Martha Chávez a la Presidencia no les fue muy bien. Entonces, para que en una elección presidencial el fujimorismo concentre voto y pase a una segunda vuelta, tendría que ser con un miembro de la familia. El problema que tiene es que, tras la lucha fratricida de los últimos años, es complicado que Keiko le pase la posta a Kenji Fujimori”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Incio también afirmó que las aspiraciones de Fuerza Popular para la elección general “son complicadas”, porque si Fujimori Higuchi permanece en prisión puede ser “un carga pesada” en la campaña.

“La opción que tendría Fuerza Popular [si este escenario se mantiene] es generar una corriente de opinión pública que vea a Keiko Fujimori como una víctima o que está en líos judiciales por venganza y usar eso durante la campaña. Sin embargo, en mi opinión, es una estrategia poco creíble y tendría que pasar muchas cosas en estos meses para que su imagen de víctima cale”, acotó.

El analista político Pedro Tenorio afirmó que en Fuerza Popular “hay mucho desaliento” no solo por los resultados de las elecciones al Parlamento, sino también por el retorno de su lideresa a la cárcel. “Para un partido que no ha sabido tener a otros líderes que no tengan el apellido Fujimori, esto es muy difícil. En otros partidos hay ramas, vertientes, tienen alas diferentes, ante la caída de una, está la otra”, dijo a este Diario.

Tenorio opinó que si bien legalmente una candidatura de Keiko Fujimori desde prisión es posible, electoralmente "no es viable”.

“Si estando en libertad no ha ganado una elección [presidencial], en la cárcel no lo va a hacer, la gente masivamente no percibe [la investigación en su contra] como un abuso”, expresó.

Recordó que la campaña de Fuerza Popular al Congreso ha tenido “la participación activa” del encarcelado expresidente Alberto Fujimori. Y a pesar de ello, “les ha ido mal”.

Arturo Maldonado, analista del Grupo 50+1, señaló que en “el corto plazo” el destino político de Fujimori Higuchi “es muy complicado”.

“Si pensamos en el largo plazo, es una persona joven y tiene mucho camino por andar. En el Perú no hay muertos políticos, aunque claramente de cara al 2021 tiene muy cuesta arriba una potencial candidatura a la presidencia. Hacia el 2026 todavía falta muchísimo y en el Perú nunca se sabe. No es un capítulo que esté cerrado”, sostuvo.