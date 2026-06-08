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Resumen

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Así como la cédula se redujo de una treintena de nombres a apenas dos, la jornada electoral también pareció reducir su complejidad en esta segunda vuelta. Los sobresaltos no estuvieron ausentes, pero distaron de la magnitud de aquel 12 de abril que dejó a miles de peruanos sin votar. Millones acudieron este domingo a las urnas para el balotaje entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), y se logró instalar el 100% de las mesas de sufragio, tanto en el Perú como en el extranjero. Al final, los peruanos decidieron en una jornada que transcurrió sin mayores contratiempos, aunque el país aún continúa a la espera de conocer el resultado.

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