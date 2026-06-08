Así como la cédula se redujo de una treintena de nombres a apenas dos, la jornada electoral también pareció reducir su complejidad en esta segunda vuelta. Los sobresaltos no estuvieron ausentes, pero distaron de la magnitud de aquel 12 de abril que dejó a miles de peruanos sin votar. Millones acudieron este domingo a las urnas para el balotaje entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), y se logró instalar el 100% de las mesas de sufragio, tanto en el Perú como en el extranjero. Al final, los peruanos decidieron en una jornada que transcurrió sin mayores contratiempos, aunque el país aún continúa a la espera de conocer el resultado.

En esta ocasión, fue en la región San Martín donde se instaló la primera mesa de sufragio dentro del territorio nacional. Ocurrió a las 5:35 a.m. en la I.E. 0208 Santiago Antúnez de Mayolo, en el distrito de Bellavista. Y, por primera vez, al menos en los últimos 20 años, se registró la instalación de la totalidad de las mesas de votación, según cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

INSTALACIÓN DE MESAS ELECTORALES Año Mesas instaladas Mesas no instaladas Total de mesas % instaladas % no instaladas 2026* 90,036 187 90,223 99.79 % 0.21 % 2021 86,482 6 86,488 99.99 % 0.01 % 2016 77,291 16 77,307 99.98 % 0.02 % 2011 107,436 13 107,449 99.99 % 0.01 % 2006 88,453 28 88,481 99.97 % 0.03 % * Las 187 mesas de la primera vuelta con un total de 55 261 electores afectados se lograron instalar en su totalidad el lunes 13 de abril.

En las primeras horas de la jornada se registraron retrasos en el inicio de la votación en algunas mesas de Breña, Santiago de Surco y otros puntos. Las autoridades electorales ratificaron en una rueda de prensa que el material electoral había arribado ya “a todos los locales de votación” la noche anterior y que, sin embargo, era recién cuando se completaba la presencia de los tres miembros de mesa que se procedía a la entrega del material para su posterior apertura e instalación. Caso contrario, explicaron, no se podía entregar el material ni instalar una mesa de sufragio.

Si bien la jornada de votación arrancó formalmente a las 7:00 a.m., a las 7:27 a.m. se registraba solo el 54,10% del material entregado a los miembros de mesa a nivel nacional. A las 8:23 a.m., la cifra ascendía al 80,81% y, finalmente, a las 11:33 a.m., la ONPE reportó haber alcanzado el 100% en las más de 90 mil mesas previstas para recibir el voto dentro del territorio nacional.

En tanto, pasado el mediodía, la Cancillería hizo lo propio y confirmó haber llegado a ese mismo umbral en las más de 2.500 mesas previstas para recibir el voto de los peruanos en el exterior, distribuidas en más de 70 países de los cinco continentes.

Los incidentes no faltaron. Por la mañana, las propias autoridades electorales reportaron que dos personeros habían sido detenidos tras detectarse que habían inhabilitado 90 cédulas de votación, las cuales tuvieron que ser repuestas con material de contingencia.

“Se han detenido a dos personas que son las que han cometido estos delitos, que son delitos graves además, así que ellos van a tener que enfrentar todo el peso de la ley”, explicó el presidente del JNE, Roberto Burneo, quien remarcó que la jornada se venía realizando “con normalidad” y que 50 de las 90 cédulas inhabilitadas ya habían sido repuestas, mientras que el resto se encontraba en camino.

Pero no fue el único incidente de la jornada. Según información del Ministerio Público, a la que accedió El Comercio, se habían registrado al menos diez “ocurrencias de relevancia penal” y 24 detenidos en los diferentes distritos fiscales del país, de acuerdo con un reporte con corte hasta la 1:30 p.m.

De ellos, seis se registraron en La Libertad; cuatro, en Lima Norte; cuatro, en Cusco; dos, en el Santa; dos, en Lambayeque; dos, en Piura; uno, en Sullana; uno, en Amazonas; uno, en Ayacucho; y uno, en Cajamarca.

Entre los delitos por los cuales se efectuaron las detenciones figuran la propaganda electoral, la inducción a no votar o hacerlo en determinado sentido, el impedimento del ejercicio del derecho al sufragio y hasta la suplantación de votante.

Los candidatos y sus gestos

Los dos contendores del balotaje optaron por realizar el ya tradicional desayuno electoral. Sin embargo, ambos también desarrollaron actividades previas. En el caso de Keiko Fujimori, visitó primero un local de campaña en Villa El Salvador para acompañar a sus personeros. Según se explicó, se tenía previsto desplegar a más de 95 mil para cubrir las mesas de votación a nivel nacional, incluidas las de la serie 900.

La candidata Keiko Fujimori visita su local de campaña en Villa El Salvador para supervisar a sus personeros. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

Fujimori llevó a cabo su desayuno en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde fue consultada por la prensa sobre su futuro político. Señaló que es presidenta de un partido político y que esperaba, en adelante, acompañar a otros candidatos. “Yo espero, en lo personal, que este sea mi último desayuno electoral”, aseveró. Antes del mediodía, acudió al colegio Libertador San Martín, en San Borja, para emitir su voto.

Por su parte, Roberto Sánchez comenzó el día asistiendo a misa en Huaral, acompañado por su familia. Allí también realizó su desayuno electoral, hasta donde arribó José Domingo Pérez, otrora exfiscal y hoy convertido en abogado del golpista Pedro Castillo y miembro del equipo técnico de Juntos por el Perú.

El candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se dirige junto a su familia a la iglesia San Juan Bautista de Huaral. (Foto: Jesús Saucedo @photo.gec)

En Huaral, Sánchez exhortó a los peruanos a ejercer “su compromiso con la democracia y con el país”, mediante “un voto democrático de amor a la patria”. Tras esta actividad, retornó a Lima para votar en el colegio María Reiche, en el distrito de San Borja.

El candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se dirige junto a su familia a la iglesia San Juan Bautista de Huaral. (Foto: Jesús Saucedo @photo.gec)

Una de las postales que dejó la jornada fue la imagen de los excandidatos Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Carlos Álvarez (País para Todos) y Carlos Espá (SíCreo) caminando juntos por San Isidro rumbo a sus respectivos locales de votación, en un acto que calificaron como un “gesto democrático”.

Rafael López Aliaga llega a su local de votación, en San Isidro, junto a Carlos Álvarez y Carlos Espá. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

¿Un amago de “fraude”?

Sin embargo, tampoco faltaron los intentos por deslegitimar el proceso. De manera insólita, estos provinieron de la propia Defensoría del Pueblo, encabezada por Josué Gutiérrez, otrora abogado del prófugo Vladimir Cerrón.

A través de su cuenta en X, la entidad publicó un mensaje en el que, según sus propios términos, “denunciamos un intento fraude al pretender anular votos mediante la colocación de marcas” en las cédulas antes de su emisión a la ciudadanía.

En el mismo mensaje, se alertaba a la ciudadanía sobre la necesidad de verificar el estado del material electoral y denunciar de inmediato cualquier irregularidad, pues “podría acarrear la nulidad del voto”. “Se trata de una nueva modalidad que linda con el fraude”, se indicó.

El propio presidente del JNE, Roberto Burneo, destacó en una rueda de prensa realizada por la tarde que se hubiera alcanzado el 100% de instalación de las mesas de sufragio. Precisó que ello no significaba que no se hubieran registrado incidencias, sobre las cuales se estaban adoptando las medidas correspondientes. Asimismo, llamó a la responsabilidad y advirtió que no se podía hablar “irresponsablemente de fraude”.

“Rechazamos cualquier declaración o narrativa que intente deslegitimar el proceso que, hasta la fecha y hasta el momento, se viene llevando con absoluta regularidad; no solo en Lima Metropolitana, sino a nivel nacional y también en todo el mundo”, replicó Burneo.

Roberto Burneo descarta irregularidades que comprometan la segunda vuelta electoral.

Esta “alerta” de la Defensoría, sin embargo, fue utilizada por Roberto Sánchez para plantear cuestionamientos. Negó que las cédulas observadas provinieran de Juntos por el Perú y afirmó que “no es una acción transparente este intento que, en realidad, quiere anular actas cuando llegue el momento del conteo”.

Recién horas después, la misma Defensoría del Pueblo informó, en otro mensaje, que, tras la revisión de su sistema, las cédulas con rayaduras detectadas comprometieron a un promedio de 20 mesas de sufragio, las cuales fueron sustituidas sin generar “efecto adverso”.

“Por tanto, descartamos el uso sistemático de un posible intento de fraude”, se indicó. No obstante, se insistió en la alerta a los ciudadanos para verificar sus cédulas.

📷𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗦𝗢𝗥𝗜́𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗨𝗘𝗕𝗟𝗢 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗔𝗥𝗧𝗔 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗢́𝗡 𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗠𝗔́𝗧𝗜𝗖𝗢 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗨𝗗𝗘



La Defensoría del Pueblo informa que, habiendo revisado su sistema a nivel nacional “Click Electoral” con un reporte de 4,580 incidencias, las cédulas con… pic.twitter.com/ktAZOuZu7t — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) June 7, 2026

El Perú en compás de espera

Minutos antes de las 5:00 p.m., el candidato de Juntos por el Perú acudió al penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido el golpista exmandatario Pedro Castillo, para recibir los primeros resultados a boca de urna. Lo hizo en absoluto silencio y sin brindar declaraciones a la prensa, aprovechando su condición de actual congresista. Poco después de conocerse los resultados —inicialmente adversos— abandonó el lugar.

El Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) informó que no se otorgó ninguna autorización especial ni “privilegio”, sino que la propia norma habilita el ingreso de un congresista a los establecimientos penitenciarios en cualquier día y hora de la semana como parte del ejercicio de sus funciones.

La entidad señaló que actuó conforme al marco legal vigente y que la neutralidad de la administración pública exige aplicar la ley de manera objetiva. Sí precisó que ingresó solo y que “no se le permitió el ingreso acompañado de una comitiva”.

Posteriormente, apareció en la Plaza San Martín, en el local del Partido Cívico OBRAS, de su aliado, el excandidato presidencial Ricardo Belmont. Allí recibió los resultados del conteo rápido de las encuestadoras, que lo ubican en un empate técnico frente a su contendora, aunque con una ligera ventaja de algunas décimas. Recién después de ello salió a dar un “balconazo” luciendo su ya habitual sombrero, con el que busca evocar la imagen del golpista exmandatario.

El candidato Roberto Sánchez se dirige a sus simpatizantes en la Plaza San Martín, tras conocer los resultados iniciales. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

En su discurso, destacó el apoyo recibido “a un proyecto que quiere reinstalar los estándares de la democracia”, detener la inestabilidad política y el copamiento del sistema judicial que tiene “sometido” al pueblo a la criminalidad. Sostuvo que era el momento del “gran consenso de los patriotas” que están convencidos en que “el único de la patria es la corrupción”, así como la pobreza y el olvido.

A pesar de lo ajustado de las cifras, aseguró a sus simpatizantes que en el conteo rápido había “una ventaja importante que quiere democracia y justicia”. Agregó que corresponde en este momento “la defensa del voto” y también la “transparencia electoral”, para lo cual hizo un llamado a sus personeros e instituciones “para respetar y exigir el respeto al resultado electoral y la voz del pueblo”.

En el caso de Fujimori, se conoció que la candidata de Fuerza Popular recibió en su vivienda, en San Borja, los resultados de boca de urna. Antes de conocerse el conteo rápido, arribó al BTH Hotel, en el mismo distrito, donde también recibió en privado los resultados.

Recién minutos antes de las 10:00 p.m., Fujimori salió a brindar un pronunciamiento, flanqueada por los integrantes de su fórmula presidencial, en el que remarcó que, producto del conteo rápido, “nos encontramos en un empate técnico” y que “hasta el momento, no hay ningún ganador en esta contienda”.

Keiko Fujimori brindó un mensaje por la noche junto a los integrantes de su plancha presidencial. (Foto: Julio Reaño/GEC)

Por ello, afirmó que serían “días largos” hasta conocer los resultados finales y que “sería irresponsable” definir el resultado en base a una muestra, en clara referencia a Sánchez. También sostuvo que “el trabajo de los personeros ahora es más importante que nunca”, y les recordó que su labor “en estos momentos, es doblemente importante”.

“Se necesita contar cada una de las actas. Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos e instamos a que nuestro competidor haga lo mismo. Él ha señalado que va a respetar el resultado oficial; y este se producirá después de que se contabilicen el 100% de las actas”, acotó.

La jornada electoral, sin embargo, no pudo cerrar sin el factor Antauro Humala, el cabecilla del Andahuaylazo y aliado de Sánchez, cuya presencia se intentó relegar a un segundo plano durante el balotaje.

Tras conocerse los resultados a boca de urna, sostuvo que aún faltaban por llegar los votos rurales y expresó su confianza “en el triunfo” de Sánchez. Asimismo, señaló que “ratificamos nuestro apoyo leal, por convicción”.

“Y estaremos atentos a cualquier maniobra ‘fraudista’ por parte de la derecha fujimontesinista y aliados. Todos juntos, hasta la victoria final”, cerró su mensaje, visibilizando —una vez más— su rol dentro del proyecto político.

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