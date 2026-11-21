En su visita a Japón, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó como “testigo de honor” en la ceremonia de suscripción de nueve acuerdos de cooperación entre ambos países. Los documentos fueron firmados por autoridades y representantes de los dos gobiernos, entre ellos el canciller Carlos Espá, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y el embajador del Perú en Japón, Francisco Tenya.

Los instrumentos buscan fortalecer la prevención y mitigación de los efectos del fenómeno El Niño, promover nuevas inversiones y ampliar la cooperación bilateral en educación, agricultura y minerales críticos. También contemplan iniciativas para mejorar la gestión del riesgo de desastres y preservar el patrimonio cultural.

¿Cuáles son los nueve instrumentos suscritos?

Prevención y mitigación de los efectos de El Niño

Uno de los instrumentos corresponde al Canje de Notas Perú-Japón relativo al Programa de Desarrollo Económico y Social. Mediante este acuerdo, el Gobierno japonés otorgará al Perú una donación de 500 millones de yenes (aproximadamente US$3,129,000) para adquirir 15 camiones volquete y 15 drones de inspección destinados a la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

El equipamiento permitirá fortalecer las capacidades de la entidad para prevenir y mitigar los efectos de El Niño, gestionar los recursos hídricos y atender emergencias.

Gestión del riesgo de desastres

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón (MIC) suscribieron un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de Gestión del Riesgo de Desastres utilizando Tecnologías de la Información y la Comunicación.

El documento establece un marco de cooperación técnica e intercambio de conocimientos y experiencias en el uso de tecnologías aplicadas a la gestión del riesgo de desastres. El objetivo es aprovechar las capacidades tecnológicas japonesas para fortalecer la preparación y respuesta del Gobierno peruano ante emergencias y desastres naturales.

Cooperación agrícola

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú (Midagri) y el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF) firmaron un Memorando de Cooperación para fortalecer el intercambio de experiencias y la asistencia técnica en el sector agrícola.

La iniciativa busca mejorar la productividad y resiliencia del agro peruano, así como contribuir a la seguridad alimentaria de ambos países.

Promoción de inversiones

La Organización Japonesa de Comercio Exterior (Jetro) y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú (Proinversión) suscribieron un Memorando de Cooperación para identificar oportunidades de inversión, intercambiar información sobre proyectos y promover vínculos entre empresas e instituciones de ambos países.

Cooperación en minerales críticos

El Ministerio de Energía y Minas del Perú y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón firmaron un Memorando de Cooperación sobre minerales críticos.

El acuerdo busca ampliar la cooperación bilateral mediante la promoción de inversiones, la transferencia tecnológica y el desarrollo de cadenas de valor que contribuyan al desarrollo sostenible de la minería peruana y a la seguridad de abastecimiento de Japón.

Desarrollo del sector minero

También se suscribió un Memorando de Cooperación entre el Ministerio de Energía y Minas y la Organización Japonesa para la Seguridad de los Metales y la Energía.

El documento renueva y actualiza la cooperación establecida entre ambas instituciones en noviembre del 2024. Su objetivo es promover nuevas inversiones y desarrollar soluciones para mejorar el aprovechamiento de los recursos minerales del Perú.

Cooperación educativa

El Ministerio de Educación del Perú (Minedu) y el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón firmaron una Carta de Intención de Cooperación en Materia Educativa.

El documento establece un marco de colaboración para el intercambio de conocimientos y experiencias en educación primaria y secundaria. También contempla actividades especiales orientadas a promover la formación integral, el trabajo colaborativo y la responsabilidad de los estudiantes.

Conservación del patrimonio cultural

Perú y Japón suscribieron un Canje de Notas relativo al Proyecto de Mejoramiento de Equipos para la Conservación y Exhibición del Patrimonio Cultural en el Museo Arqueológico Nacional Brüning, ubicado en Lambayeque.

A través de este instrumento, el Gobierno japonés otorgará una donación de 78,3 millones de yenes (aproximadamente US$493.000) para mejorar los equipos de conservación, registro, exhibición y educación del museo.

Equipamiento para los bomberos

Finalmente, la Asociación de Bomberos de Japón y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú suscribieron un Memorándum de Cooperación sobre la Donación de Vehículos y Equipos de Segundo Uso.

El instrumento establece un marco para canalizar futuras donaciones japonesas de vehículos y equipos de segundo uso. La iniciativa busca fortalecer el equipamiento y las capacidades operativas del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Reunión con primera ministra

En su reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi,Fujimori destacó el aporte de las inversiones japonesas al desarrollo del Perú, especialmente en los sectores de minería, manufactura e infraestructura hídrica.

En ese contexto, planteó ampliar la presencia de capitales japoneses hacia los ámbitos de infraestructura, transporte y logística, garantizando la igualdad de trato y la seguridad jurídica para los inversionistas.

Asimismo, propuso fortalecer la asociación bilateral en materia de minerales críticos, mediante mayores oportunidades de exploración y procesamiento. También planteó ampliar la colaboración en hidrógeno verde y gas natural, así como cooperar en el uso de información satelital para la gestión de desastres.

En otro momento, la mandataria reafirmó la voluntad del Perú de continuar impulsando los 61 compromisos establecidos en la Hoja de Ruta Perú-Japón 2024-2033. Además, propuso celebrar en Lima la próxima reunión del Mecanismo de Diálogo Político y coordinar estrechamente con Japón los asuntos vinculados al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), cuya presidencia asumirá el Perú en el 2027.

Por su parte, Takaichi destacó la amistad entre ambos países y expresó su voluntad de trabajar junto al Perú “para mantener y fortalecer un orden económico libre y justo basado en normas”.

Como parte de su agenda en Japón, Fujimori también se reunió con el emperador Naruhito en el Palacio Imperial de Tokio y con la gobernadora de esa ciudad, Yuriko Koike.

En una de sus principales actividades de su visita oficial a Japón, este viernes, la presidenta Keiko Fujimori fue recibida en audiencia por el emperador Naruhito, en el Palacio Imperial de Tokio. (Foto: Palacio de Gobierno)

Discurso ante empresarios

Este viernes 20 de noviembre, Fujimori participó en la clausura del Seminario Empresarial Perú-Japón, donde destacó la solidez de la economía peruana y las oportunidades que ofrece el país para atraer inversiones.

Durante su intervención, resaltó los indicadores macroeconómicos del Perú y afirmó: “Tenemos una deuda de 30 % sobre el producto bruto interno (PBI), un déficit de 1,8 % también sobre el PBI, y estas cifras, comparadas con el resto de la región, nos ponen en un nivel muy espectacular”.

Además, señaló que la economía peruana registra un crecimiento de 3,4 %, mientras que la inversión privada supera el 5 %. Atribuyó estos resultados a la conducción responsable de las finanzas públicas y a la institucionalidad económica del país.

La jefa de Estado también destacó las garantías que ofrece la Constitución Política del Perú a las empresas interesadas en desarrollar actividades económicas en el territorio nacional.

Asimismo, recordó que una de sus primeras decisiones como presidenta electa fue invitar a Julio Velarde a continuar al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En el ámbito político, reconoció que el país ha atravesado periodos de inestabilidad, pero destacó las medidas correctivas adoptadas, entre ellas el retorno al sistema parlamentario bicameral, integrado por la Cámara de Diputados y el Senado. “Este nuevo sistema político le va a dar mucha más estabilidad al Perú”, aseguró.

La mandataria también se refirió a los desafíos que enfrenta el país, como la lucha contra la delincuencia y los riesgos derivados de los fenómenos climáticos. Frente a ello, expresó su confianza en la capacidad de respuesta de la población peruana.

La presidenta Keiko Fujimori participó en la clausura del Seminario Empresarial Perú-Japón. / LINO CHIPANA

“Estoy aquí orgullosa de mi país, agradecida con el Japón. Preocupada por los meses que vendrán, pero absolutamente convencida que nada va a parar al Perú, ni los problemas climatológicos, ni los problemas de terrorismo que tuvimos”, manifestó.

En otro momento, anunció una inversión adicional para el próximo año: “Se van a invertir 5.000 millones de dólares adicionales al presupuesto que tenemos para el próximo año, para evitar que la economía se enfríe, para hacer obras importantes, para generar puestos de trabajo, pero sobre todo para ayudar a la población vulnerable.”

En ese contexto, agradeció la cooperación técnica japonesa en la construcción de defensas ribereñas en diversas localidades del Perú y valoró el respaldo recibido para enfrentar las emergencias naturales.

En el seminario también participaron el canciller Carlos Espá y el ministro Guillermo Shinno.

Posteriormente, la presidenta sostuvo un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio e Industria del Japón (JCCI), en el que destacó el compromiso histórico de las empresas japonesas con el Perú y su contribución a los más de 150 años de amistad entre ambas naciones.

Además… DATO La presidenta también se reunió con los diputados Yasutoshi Nishimura y Yuko Obuchi.

En el encuentro con el diputado Yasutoshi Nishimura, presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Japón–Perú, conversaron sobre las oportunidades para ampliar las inversiones japonesas en el Perú y sobre la contribución de nuestro país a la seguridad económica y alimentaria de Japón, como proveedor de minerales críticos, recursos energéticos y alimentos.

Posteriormente, la mandataria sostuvo un encuentro con la diputada Yuko Obuchi, presidenta de la Liga Parlamentaria de Amistad Japón–América Latina, con quien dialogó sobre el liderazgo de las mujeres en la política y en la vida pública en ambos países y sobre la comunidad peruana residente en el país asiático.

Opinión

En diálogo con El Comercio, el excanciller Eduardo Ferrero Costa calificó de “positiva y relevante” la visita de la presidenta Keiko Fujimori a Japón, al considerar que contribuye a fortalecer una relación bilateral de larga data.

El exministro destacó la suscripción de nueve acuerdos bilaterales en ámbitos como minerales críticos, prevención de desastres naturales, tecnología, comunicaciones, promoción de inversiones, educación y agricultura.

Sin embargo, precisó que estos instrumentos se enmarcan en una agenda de cooperación que ambos países vienen desarrollando desde hace varios años.

Recordó que en el 2012 suscribieron un acuerdo de asociación económica, en el 2016 elevaron su relación al nivel de asociación estratégica y, durante la visita del entonces primer ministro japonés al Perú, Shigeru Ishiba, en el marco de la APEC 2024, aprobaron una hoja de ruta de cooperación para el periodo 2024-2033.

“En un marco de una buena relación existente entre ambos países, se da esta visita de nivel de jefe de Estado a Tokio, con lo cual sirve para seguir fortaleciendo las relaciones entre ambos países”, agregó.

En particular, resaltó el interés japonés por asegurar las cadenas de suministro de minerales críticos. “Japón también quiere tratar de buscar canales, fortalecer las cadenas de suministro de los minerales críticos, especialmente de cobre en el caso del Perú”, explicó.

Asimismo, consideró que la cooperación japonesa será importante para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño en los próximos meses. “Actualmente sí es interesante, importante la cooperación que se pueda recibir respecto a los desastres naturales”, manifestó.

Ferrero Costa también sostuvo que la visita oficial puede contribuir a atraer nuevos capitales japoneses y alentar a las empresas que ya operan en el país a ampliar sus inversiones. “Siempre una visita oficial contribuye a animar a empresas japonesas a seguir invirtiendo o invirtiendo con nuevas inversiones en el país”, afirmó.

Finalmente, destacó la importancia de mantener la cooperación bilateral en educación y asistencia técnica para otros sectores productivos, como la agricultura.