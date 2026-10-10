La presidenta de la República, Keiko Fujimori, expresó su respaldo al ministro del Interior, César Astudillo, luego del altercado verbal que protagonizó con el senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú, durante una sesión de la Comisión de Constitución del Senado este sábado 10 de octubre. La mandataria calificó de lamentables los sucesos ocurridos en el Parlamento y agradeció al titular del Interior por su actuación.

“Y yo aquí le expreso mi total respaldo y gratitud por su valentía. Ministro, los perros ladran, esa es una señal de que estamos avanzando” , manifestó Fujimori durante su participación en la presentación de las primeras acciones del Comando Unificado.

La jefa de Estado también agradeció a los senadores de Fuerza Popular y de otras agrupaciones políticas que expresaron su respaldo al ministro. “Porque creo que queda bien claro que contra la violencia, los peruanos nos unimos. Y este es un momento de definición” , sostuvo.

#EnVivo Keiko Fujimori: He visto los lamentables sucesos en la Cámara de Senadores. El ministro del Interior, César Astudillo, fue agredido verbalmente. Le expreso mi total respaldo y gratitud por su valentía. Los perros ladran, es una señal que estamos avanzando Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/prWMaxxtRz [Míralo en VIVO-Solo Extranjero- en #tvGO] [Link en la biografía ↑] — Canal N (@canalN_) October 10, 2026

En su discurso, Fujimori afirmó que el Gobierno enfrenta a la delincuencia después de años de indiferencia de anteriores administraciones. Asimismo, señaló que el Poder Ejecutivo cuenta con la decisión política para combatirla, además del apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

¿Qué ocurrió en el Senado?

El incidente se produjo durante el debate sobre las facultades legislativas en la Comisión de Constitución, cuando la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, cuestionó la labor de la Policía Nacional y señaló que el ministro Astudillo parecía tener miedo de hablar sobre una reforma policial.

Ante esas declaraciones, el titular del Interior exigió que se retiraran esas palabras, sin que se le hubiera concedido el uso de la palabra. El senador Iber Maraví intervino entonces para reclamar al presidente de la comisión, Carlos Mesía, que pusiera orden y llamara la atención al ministro por interrumpir a Luque.

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El intercambio de reproches elevó el tono de la discusión y obligó a interrumpir el debate durante aproximadamente diez minutos. Cuando los micrófonos fueron apagados, los gritos continuaron y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, se sumó a Astudillo en el enfrentamiento verbal con Maraví, al que posteriormente se incorporaron otros legisladores.