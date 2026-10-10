Keiko Fujimori expresa su respaldo al ministro César Astudillo tras discusión en el Senado. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
Keiko Fujimori expresa su respaldo al ministro César Astudillo tras discusión en el Senado. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, expresó su respaldo al ministro del Interior, César Astudillo, luego del altercado verbal que protagonizó con el senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú, durante una sesión de la Comisión de Constitución del Senado este sábado 10 de octubre. La mandataria calificó de lamentables los sucesos ocurridos en el Parlamento y agradeció al titular del Interior por su actuación.

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