Keiko Fujimori sobre convocatoria de José María Balcázar a líderes políticos: “Mi respuesta primera y personal es no”

Keiko Fujimori es la candidata presidencial de Fuerza Popular. (Foto: GEC)
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que su “respuesta primera y personal es no”, luego de que el presidente José María Balcázar, elegido por el Congreso como sucesor del censurado José Jerí, anunciara la convocatoria a los líderes políticos a una reunión para que lo “ayuden” a gobernar.

