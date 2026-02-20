Keiko Fujimori sobre convocatoria de José María Balcázar a líderes políticos: “Mi respuesta primera y personal es no”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que su “respuesta primera y personal es no”, luego de que el presidente José María Balcázar, elegido por el Congreso como sucesor del censurado José Jerí, anunciara la convocatoria a los líderes políticos a una reunión para que lo “ayuden” a gobernar.

En entrevista con RPP Noticias, señaló que existen los canales institucionales correspondientes dentro del Congreso de la República, donde su partido político está representado.

No obstante, Fujimori Higuchi remarcó que si bien su primera respuesta es negativa, la decisión final sobre una posible reunión con Balcázar Zelada la tendrá que tomar con el Comité Ejecutivo Nacional.

“Mi respuesta personal es no, para eso existen los canales institucionales dentro del Congreso de la República, mi partido político está representado a través de sus congresistas. Sin embargo, también sé como presidenta de un partido mis actos no necesariamente son personales, sino colegiados. Esta decisión final la tendré que tomar con el Comité Ejecutivo Nacional”, expresó.

“Por lo pronto mi respuesta primera y personal es no, porque creo que hay un rol de vigilancia que nos corresponde desde Fuerza Popular. Nosotros nos enfrentamos a Perú Libre en la elección del 2021 y desde el momento que asume Pedro Castillo mantuvimos siempre un rol muy distante de ellos y es lo que nos corresponde”, agregó.

La lideresa del fujimorismo también aclaró que eso no significa que los canales de comunicación no se mantengan y que en el Congreso de la República todos los partidos políticos “de cierta manera conversan, en muchos casos discrepan y estos canales prefiero que se mantengan así”.

Tras recordar que desde un comienzo Fuerza Popular se opuso a la vacancia de José Jerí, señaló que siempre se trató que la izquierda no asumiera la Mesa Directiva del Parlamento, razón por la cual se buscó una fórmula para dividirla en las elecciones del presidente del Congreso.

“Se decide buscar una fórmula para mantener la presidencia del Congreso dividiendo a la izquierda. Se establece y se hace una invitación a los diferentes grupos de izquierda, y es Perú Libre quien aceptó. Ellos tienen una posición de minoría y no dirigen la Mesa Directiva, porque eso es lo que tratamos de evitar desde un comienzo, que la izquierda dirija el Congreso. Lamentablemente hoy ya no solo dirige un poder del Estado, sino que dirige la Presidencia”, sentenció.

¿Nuevo diálogo?

El nuevo jefe de Estado, José María Balcázar, tras sostener que las declaraciones en redes sociales del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, forman parte de su “libertad de expresión”, adelantó que propiciará una reunión con los líderes políticos.

“Son opiniones de un líder político como las que dio ayer la señora Keiko Fujimori. Bienvenida las críticas, ideas y sugerencias, por eso, propiciaré una reunión urgente con ellos y que nos ayuden a gobernar”, destacó.