Resumen
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La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, calificó como “vergonzosas y muy lamentables” las declaraciones antisemitas del presidente de la República José María Balcázar. En ese sentido, cuestionó el impacto de sus palabras y el perjuicio que podrían generar al Perú a nivel internacional
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