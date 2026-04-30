La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, calificó como “vergonzosas y muy lamentables” las declaraciones antisemitas del presidente de la República José María Balcázar. En ese sentido, cuestionó el impacto de sus palabras y el perjuicio que podrían generar al Perú a nivel internacional

Asimismo, Fujimori exhortó a que el mandatario reciba mayor orientación en dichos temas, sugiriendo que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo acompañe en sus intervenciones.

“Creo que no se ha dado cuenta de la gran responsabilidad que tiene. Pediría que se informe, que la Cancillería lo acompañe y de ninguna manera vuelva a hacer este tipo de comentarios que tanto daño le genera a otros países, pero también la vergüenza que pasamos nosotros”.

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Keiko Fujimori tras frases de José Balcázar sobre judíos: Me parece vergonzoso y muy lamentable las declaraciones del presidente. Creo que él no se ha dado cuenta la gran responsabilidad que tiene



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¿Qué dijo Balcázar sobre los judíos?

Durante un discurso por los 13 años de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el mandatario peruano mencionó el libro ‘Los enemigos del comercio’, del español Antonio Escohotado, para enumerar una lista de momentos históricos sobre el desarrollo del comercio.

En ese línea, afirmó que se debe recordar “qué papel tuvieron los judíos en el comercio internacional y nacional en Alemania”.

“Cómo es que Alemania fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos, porque controlaban todos los bancos, todo el comercio y hacían usura”.

Embajada de Alemania e Israel piden a Balcázar se retracte

Las embajadas de Alemania y de Israel en Perú exigieron al presidente José María Balcázar se retracte de sus recientes declaraciones sobre los judíos, a los que señaló de supuestamente de empujar a Alemania a la II Guerra Mundial por controlar el comercio de ese país.

«Debemos rechazar todas las formas de antisemitismo y odio, prevenirlas y erradicarlas. Esperamos que el presidente Balcázar se retracte de sus declaraciones», expresaron las misiones diplomáticas en un comunicado conjunto.