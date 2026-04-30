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Keiko Fujimori también expresó su respaldo a la solicitud de una auditoría internacional del sistema electoral. Foto: Andina
Keiko Fujimori también expresó su respaldo a la solicitud de una auditoría internacional del sistema electoral. Foto: Andina
Por Redacción EC

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, calificó como “vergonzosas y muy lamentables” las declaraciones antisemitas del presidente de la República José María Balcázar. En ese sentido, cuestionó el impacto de sus palabras y el perjuicio que podrían generar al Perú a nivel internacional

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