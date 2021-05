La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró este miércoles que “será importante” para su candidatura y su agrupación política reiterar su “compromiso con la democracia” en el Foro Iberoamericano: Desafíos de la Libertad que se llevará a cabo en Quito, Ecuador.

Agradeció, en esa línea, la invitación del escritor Mario Vargas Llosa a dicho foro y recordó que no tiene “impedimento de salida” del país que le prohíba asistir a dicho evento en la capital ecuatoriana.

“Será importante para mi candidatura, para nuestro partido y el país ratificar nuestro compromiso con la democracia en el foro en Quito. Yo no tengo impedimento de salida, solo una restricción y solicitar una autorización para poder movilizarme dentro y fuera del país”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Este miércoles, el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, envió una carta de invitación a la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para participar el domingo 23 de mayo en el “Foro Iberoamericano: Desafíos de la libertad”, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, que él preside.

“Le hago llegar esta carta a través de Álvaro Vargas Llosa y a nombre de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), para invitarla a participar en el evento ‘Foro Iberoamericano: Desafíos de la libertad’”, indica el documento difundido por Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor peruano en Twitter.

En otro momento, Fujimori Higuchi ratificó que indultará a su padre el sentenciado expresidente Alberto Fujimori “respetando los reglamentos y protocolos que así lo señalen”.

“Lo he anunciado [el indulto a su padre] desde el comienzo de la campaña y he sido muy transparente que es mi voluntad, obviamente respetando los reglamentos y protocolos que así lo señalen. No nos adelantemos a esas posibilidades, todavía no he ganado la elección, esperemos paso a paso”, señaló.

Al ser consultada respecto a las agresiones que sufrió en la ciudad de Huaraz este miércoles, la lideresa de Fuerza Popular llamó a la población “a la calma” y pidió que la segunda vuelta se produzca “sin violencia y sin agresiones”.

“Es importante hacer un llamado a la calma todos los ciudadanos. La segunda vuelta genera polarización, pero se debe llegar a cabo sin violencia y sin agresiones”, manifestó.

