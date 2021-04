Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, dijo que le parece un “poco utópico” el planteamiento que realizó el último domingo el expostulante presidencial de Avanza País Hernando de Soto, quien indicó que puede aportar haciendo “un puente” entre ella y Pedro Castillo (Perú Libre), su contendor en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

En declaraciones a la prensa ofrecidas en Lurín, Fujimori manifestó lo siguiente:

“El señor (Hernando) de Soto, en ocasiones anteriores, me ha apoyado y yo he agradecido ese respaldo. He escuchado ya por la noche su entrevista y me parece un poco utópico pensar que él quiera acercar dos propuestas que son claramente polos opuestos. Yo creo que si es que él tuviese alguna duda...me parece que está algo confundido”, indicó la candidata.

En esa línea, Fujimori Higuchi agradeció el apoyo de los virtuales congresistas de Avanza País Adriana Tudela y Alejandro Cavero, quienes manifestaron que votarán por su candidatura horas después de que De Soto no definiera apoyar aún a uno de los dos candidatos que participarán en la segunda vuelta.

“Sí aprovecho para agradecer los mensajes claros de parte de la futura congresista Adriana Tudela y el futuro congresista Alejandro Cavero, miembros de su partido que han señalado con claridad que, por defensa de la democracia y las libertades, expresarán su voto a favor de Fuerza Popular y eso agradezco”, señaló.

En otro momento, la lideresa de Fuerza Popular aseguró que aún no ha conversado con su hermano, el excongresista Kenji Fujimori, pero reveló que le ha agradecido su apoyo de manera “pública y privada” y saludó su segundo mensaje de apoyo en sus redes sociales.

“He visto el mensaje que ha enviado Kenji, él además ha hablado de la importancia de tener un plan estratégico para la lucha contra la pandemia. Le he mandado un mensaje público y privado de agradecimiento. Todavía no hemos tenido la oportunidad de conversar, pero seguramente ya ocurrirá más adelante”, manifestó.

