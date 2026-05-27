Horas después de regresar de Junín, donde estuvo en los dos últimos días, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se reunió con los dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores Lustradores de Calzado y Afines del Perú y de los canillitas en su local del Cercado de Lima. En la cita participó el virtual diputado naranja Pier Figari.

Fujimori Higuchi, tras escuchar las demandas de ambos gremios, les solicitó a los lustrabotas y canillitas que se inscriban como personeros del fujimorismo de cara al balotaje del domingo 7 de junio.

“Esto es fundamental. Ya hemos visto lo que pasó en la primera vuelta, todas las irregularidades, igual ocurrió en el 2021 [en la segunda vuelta contra Pedro Castillo]. Pero a nosotros no nos la vuelven a hacer [...] Les pedimos que nos apoyen el día de la elección, vigilando y haciendo respetar [el sufragio]. Lo que queremos es que se respete la voluntad popular”, manifestó.

La excongresista refirió que está segura de que el 7 de junio “será el inicio de un gran cambio que traerá orden y progreso y que devolverá la confianza de los ciudadanos en sus autoridades”.

Asimismo, sostuvo que, si bien las últimas encuestas le dan una ligera ventaja en intención de voto sobre Roberto Sánchez, su oponente de Juntos por el Perú, para ella “es un empate y no hay que confiarse”. Por ello, también exhortó a sus seguidores a compartir sus propuestas a través del boca a boca, pero también en sus redes sociales.

(Foto: Antonio Melgarejo/ El Comercio)

La postulante dijo que ella también ha sentido “una desilusión” muy grande, como tantos miles de ciudadanos, al ver que aquellos que llegaron al sillón presidencial, luego se olvidaron de cumplir sus promesas. “Yo sé que ustedes se han sentido abandonados y perseguidos, y que nadie los defendía. Yo he pasado por momentos difíciles, de señalamiento, de insultos. Pero acá estoy igual que ustedes, con la frente en alto, y de pie. Y con mucha más fuerza”, complementó.

En otro momento, Fujimori Higuchi reafirmó que si Fuerza Popular llega a ser gobierno reactivará algunos programas del decenio de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, entre ellos el Pronaa, “que daba alimentos de calidad a los comedores populares”, y también el Foncodes.

En esa línea, subrayó que Pensión 65, que se inició en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), pasará a convertirse en una pensión universal.

“Nosotros lo que vamos a hacer es aumentar 500 mil pensionistas por año durante los próximos cinco años [de mandato] para convertirlo en una pensión universal”, expresó.

Fujimori Higuchi, además, se comprometió a aumentar el presupuesto que el Estado destina como subvenciones a lustrabotas y canillitas, que según sus dirigentes no ha aumentado desde el segundo gobierno aprista (2006-2011).

En el 2025, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó el otorgamiento de un fondo de más de S/2 millones para la Caja de Protección y Asistencia de los Trabajadores Lustradores de Calzado del Perú y para la Caja de Protección y Asistencia Social de la Ley 10674 (canillitas).

“He escuchado que los presupuestos que les asigna el Estado están congelados. Yo aquí me comprometo, si llegó, Dios mediante, vamos a decir, decretándolo, cuando llegue a ser presidenta del Perú, vamos a aumentar esos presupuestos. Porque lo que ustedes reciben es realmente muy poquito”, manifestó.

“Hemos perdido la tranquilidad en las calles”

De otro lado, la candidata presidencial de Fuerza Popular señaló que los ciudadanos “hoy hemos perdido la tranquilidad en las calles”, al referirse al desborde de la criminalidad organizada.

“Ustedes trabajan ahí [en las calles], están siempre expuesto al peligro. Los trabajos se han reducido por el miedo. Ese mismo temor lo tienen los comerciantes, los bodegueros, los transportistas y las amas de casa. Hoy vivimos un mundo al revés. Los ciudadanos de bien tenemos miedo en las calles y los delincuentes, no”, remarcó.

Fujimori Higuchi indicó que “como futura presidenta del Perú voy a traer, orden y paz”, a fin de que los lustrabotas y canillitas puedan seguir realizando su “labor tan digna”.

Tras un discurso de 10 minutos y una reunión de unos 40 minutos, la excongresista se retiró del lugar sin brindar declaraciones a la prensa.

“Esa puerta se tiene que cerrar”

Más temprano, el exministro de Economía y Finanzas Luis Carranza, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, consideró que se debe de cerrar la posibilidad que tiene el Congreso de generar iniciativas de gasto, gracias a una cuestionada sentencia del Tribunal Constitucional. “Esa puerta se tiene que cerrar”, manifestó.

En declaraciones a RPP Noticias, Carranza dijo que está de acuerdo con la advertencia del Consejo Fiscal, en el sentido de que el país puede perder su grado de inversión en los próximos cinco años. Esto a raíz de las normas aprobadas por el Parlamento que pueden llegar a generar un forado en la caja fiscal de S/36,700 millones anuales.

“[Estoy] completamente de acuerdo con el análisis del Consejo Fiscal. Ahora, hay que controlar el gasto corriente de todas maneras. El tema no es tanto el aumento del gasto, sino la eficiencia del gasto. Gastamos mucha plata en programas sociales, pero la anemia sigue subiendo. Hay que trabajar en la parte operativa, que el dinero llegue a los niños y familias vulnerables y no se quede en contrataciones de funcionarios por clientelismo político”, subrayó.

El ex titular del MEF también cuestionó la propuesta de Sánchez Palomino de aumentar el sueldo mínimo de S/1,130 a S/1,500, porque eso representa una subida de más de un 30% y esa medida “va a empujar a las pequeñas empresas a la informalidad”.

“Una gran empresa no tendrá problemas, pero las pequeñas no podrán sostener ese aumento de planilla; los trabajadores pasarán a la informalidad sin beneficios sociales. Lo esencial para el salario es la productividad. Si hubiéramos crecido 7% anual desde 2011, tendríamos un salario mínimo de 2,000 soles y 7 millones de peruanos habrían salido de la pobreza”, expresó.

La noche del martes, en Huancayo, Fujimori Higuchi adelantó que una vez que pasen las elecciones, Fuerza Popular piensa presentar un documento para que el Tribunal Constitucional “pueda reevaluar para que el Congreso, como antes, no tenga iniciativa de gasto”.

La candidata Keiko Fujimori dijo que pasadas las elecciones buscarán revertir la decisión del Tribunal Constitucional para que el Congreso ya no tenga iniciativa de gasto. Además, indicó que queda claro cuál es el rol de Antauro Humala en JP.



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Una denuncia “ridícula”

La abogada Giuliana Loza, asesora jurídica de Fuerza Popular, calificó de “ridícula” la denuncia las denuncias penales presentadas por Juntos por el Perú, que tiene en sus filas al exfiscal José Domingo Pérez, en contra de Miguel Torres, candidato a la segunda vicepresidencia del partido naranja, y otros políticos por una presunta conspiración para destituir al expresidente Pedro Castillo.

“¿Se prestaron para alzar en armas? ¿Fomentaron el alzamiento en armas? ¿En qué momento? ¿En qué momento la PNP que detuvo a una persona en flagrancia (Pedro Castillo) estuvo fomentando el alzamiento en armas y el quebrantamiento del orden constitucional? Como verán, es ridícula a todas luces", cuestionó.

Loza señaló que desde el partido de Sánchez buscan “instrumentalizar” al sistema de administración de justicia para fines “netamente políticos”.

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Giuliana Loza, asesora legal de Fuerza Popular, cuestiona denuncia de Juntos por el Perú contra Miguel Torres, Martha Moyano y Patricia Benavides: "Se pretende instrumentalizar indebidamente el sistema de justicia para fines netamente políticos"



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La letrada adelantó que su agrupación hará valer y defenderá los derechos de sus dirigentes y militantes.

“Si cabe la posibilidad de denunciarlos por denuncia calumniosa, pues lo haremos. Vamos a hacer respetar los derechos de cada uno de ellos y la imagen y la honra de los integrantes de Fuerza Popular”, acotó.

Torres, en una entrevista con el programa “Ahora y en La Hora”, dijo que “sacar al señor Castillo no fue sencillo”. “Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo. Fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya”, expresó.

El subsecretario general de Fuerza Popular indicó que fue “toda una gesta de contención”, al referir que el Perú “ya no aguanta más” otro gobierno similar al castillista.

El último sábado, tras reunirse con transportistas en San Juan de Lurigancho, Keiko Fujimori recordó los presuntos actos de corrupción de Castillo en la casa de Sarratea, en Breña, y también su “intento” de golpe de Estado. “Lo que ocurrió fue una reacción de toda la sociedad civil en su conjunto y eso es lo que hay que resaltar, lo demás son exageraciones, estamos en segunda vuelta, no tengo más que decir”, finalizó.

Más información

El lunes 7 de junio de 2021, un día después del balotaje contra Castillo, Fujimori Higuchi ofreció un pronunciamiento, donde no solo denunció “irregularidades” en el proceso, sino también “fraude en mesa” por parte de Perú Libre. La excongresista afirmó que hubo “una clara intención de boicotear la voluntad popular”. Entonces, El Comercio realizó una verificación de su discurso. Y, además, ni en el Ministerio Público ni en el Congreso se ha probado esta denuncia.