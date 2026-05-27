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Resumen

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Horas después de regresar de Junín, donde estuvo en los dos últimos días, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se reunió con los dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores Lustradores de Calzado y Afines del Perú y de los canillitas en su local del Cercado de Lima. En la cita participó el virtual diputado naranja Pier Figari.

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