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Keiko Fujimori aseguró que José Domingo Pérez utilizó dinero del Estado para perseguir al "enemigo político". Foto: composición GEC
Keiko Fujimori aseguró que José Domingo Pérez utilizó dinero del Estado para perseguir al "enemigo político". Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Desde Piura, la lideresa y candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la decisión del exfiscal José Domingo Pérez de asumir la defensa legal del golpista expresidente Pedro Castillo, quien cumple condena en el penal de Barbadillo por el delito de conspiración para rebelión.

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