Resumen
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Desde Piura, la lideresa y candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la decisión del exfiscal José Domingo Pérez de asumir la defensa legal del golpista expresidente Pedro Castillo, quien cumple condena en el penal de Barbadillo por el delito de conspiración para rebelión.
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