Desde Piura, la lideresa y candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la decisión del exfiscal José Domingo Pérez de asumir la defensa legal del golpista expresidente Pedro Castillo, quien cumple condena en el penal de Barbadillo por el delito de conspiración para rebelión.

Puntualizó que lo que demuestra es que lo que ella venía asegurando desde hace muchos años, que “él no era un fiscal” sino “una persona que tiene un sesgo político”.

#CuentasClaras La candidata Keiko Fujimori se pronunció sobre el anuncio de José Domingo Pérez, quien asumió la defensa de Pedro Castillo: "Él no era un fiscal, es una persona que tiene un sesgo político y, hoy, se demostró su color político" ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/9LX6xx2t0p — Canal N (@canalN_) April 7, 2026

En esa línea, indicó que Pérez actuó de la misma manera contra el expresidente Alan García y exalcalde de Lima, Luis Castañeda. “Hoy se pinta de cuerpo entero”, añadió en declaraciones para Canal N.

José Domingo Pérez anunció que, a partir de ahora, asumirá la defensa legal de Pedro Castillo, quien ha sido sentenciado a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.

Domingo Pérez afirmó que el proceso del exmandatario está “plagado de irregulares e injusticias”. “Hay un consenso de que el presidente es un preso político y se encuentra secuestrado porque no se le permitió el ejercicio libre de su defensa”, manifestó.