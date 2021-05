Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, cuestionó este martes a su contendor por Perú Libre, Pedro Castillo, por “insinuar” que su agrupación política estaría relacionada al ataque terrorista en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), que cobró la vida de 16 personas el último domingo 23 de mayo. Aseguró que quien tiene cuestionamientos con el terrorismo es él y sus virtuales legisladores.

“El señor Pedro Castillo ha señalado una serie de comentarios incongruentes. Él parece que no conoce de historia y ha insinuado que el fujimorismo tendría algo que ver con estos sucesos. El fujimorismo derrotó al terrorismo. Parece que el señor Pedro Castillo, lo que está, es bastante nervioso, está desesperado; no tiene equipo, no tiene planes, no tiene propuestas”, afirmó a la prensa desde la región San Martín.

“Creo que lo que tiene que hacer es mirarse en un espejo, porque el señor Pedro Castillo es a quien, a él y a su grupo, los señalan de estar cercanos y vinculados al terrorismo. Es él quien tiene miembros del Movadef, es él quien tiene congresistas con procesos o vinculación a Sendero Luminoso, entonces, por favor, un poquito más de respeto”, enfatizó.

Más temprano, Pedro Castillo volvió a comentar el ataque terrorista en el Vraem y recordó que situaciones similares ocurrieron a pocos días de los procesos electorales del 2011 y 2016.

“¿Qué pasó el 2011, el 2016, qué pasó en el Banco de la Nación con (Alejandro) Toledo, con Ollanta Humala, y por qué se dan en escenarios políticos? Aquí las cosas claras. ¿Por qué se dio este caso? Porque justamente el señor [Fernando] Rospigliosi [miembro del equipo técnico de Fuerza Popular] luego del debate técnico dijo que fulano y fulano, personajes cercanos a estas cosas, van a trabajar con nosotros y al día siguiente salen estas cosas. El pueblo no es tonto, sabe en qué escenarios surgen estas cosas”, indicó.

Al respecto, Keiko Fujimori rechazó cualquier tipo de vinculación entre el ataque perpetrado en el Vraem y Fuerza Popular, y consideró que esto es una muestra del “nerviosismo” de Castillo.

“Lo que estoy haciendo es rechazando su insinuación sobre estos ataques y nuestro grupo político, pero, además, él creo que su actitud muestra su nerviosismo y esta desesperación por no tener equipo porque les fue muy mal en el debate del equipo técnico y vemos que anda bastante nervioso inventándose esas cosas”, refirió.

Asimismo, precisó que las Fuerzas Armadas han responsabilizado del acto a una “columna de Sendero Luminoso” y dijo confiar en que el gobierno del presidente Francisco Sagasti dará con los responsables.

“Las Fuerzas Armadas han señalado claramente que esta es una columna de Sendero Luminoso y confío en el gobierno del presidente Sagasti, que en un lapso corto va a poder encontrar a los responsables”, dijo.

