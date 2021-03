La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró este domingo que el postulante presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, está “embriagado de poder” con “los resultados de una encuesta” antes de que concluya la campaña electoral.

“Lo que vemos es a alguien que con los resultados de una encuesta, cuando todavía no acaba la elección, ya lo vemos embriagado de poder”, señaló en una entrevista con ‘Panorama’.

“¿Cómo será si tuviese un poder real? ¿Dejaríamos a nuestros hijos con una persona con esta actitud y este comportamiento tan agresivo y violento?”, cuestionó.

Fujimori Higuchi aseguró que Rafael López Aliaga “no controla sus emociones, es desequilibrado y no siempre dice la verdad”. Lamentó, en esa línea, que acostumbre a agredir más a las mujeres y se abstuvo de responder a las críticas que tuvo el exregidor metropolitano de Lima sobre ella.

“Tenemos grandes discrepancias con el señor López Aliaga que el día de hoy ha sido, como siempre, agresivo, violento y lo que parece algo metódico, acostumbra a ser agresivo con las mujeres y pienso que es algo discriminatorio”, señaló.

“No voy a hacer referencia a lo que él ha dicho, pero me ratifico en que es una persona que no controla sus emociones, que es desequilibrado y que, lamentablemente, ahora hay evidencias que no siempre dice la verdad”, añadió.

Minutos antes en el mismo medio, el candidato presidencial de Renovación Popular aseguró que Keiko Fujimori era “una pobre mujer” debido a que “por su culpa” el país “está así”.

“Keiko dice que estoy atacando, [le dijo pobre mujer] por lo que está haciendo, por favor. Mira lo que está haciendo, es una pobre mujer porque estamos así por su culpa porque no se puso de acuerdo con Kuczynski”, manifestó.

