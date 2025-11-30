Keiko Fujimori afirma que caso Vizcarra tuvo “pruebas contundentes”. (Foto: Composición)
Keiko Fujimori afirma que caso Vizcarra tuvo “pruebas contundentes”. (Foto: Composición)
Redacción EC
Redacción EC

se pronunció este domingo sobre las condenas a prisión de los expresidentes (por el golpe de Estado que perpetró) y (por corrupción).

"Es importante reconocer que en el caso del expresidente Martín Vizcarra ha habido pruebas contundentes cuando él ocupaba el cargo de gobernador", enfatizó.

La lideresa de Fuerza Popular calificó las sentencias a Castillo y Vizcarra como “lamentables” para el país y señaló que ambas son de primera instancia y podrán ser apeladas en el corto plazo.

“Es lamentable para los peruanos que haya ocurrido estas sentencias. Son sentencias de primera instancia. Ambas, entiendo que, van a ser apelables, pero también es importante reconocer que en el caso del expresidente Martín Vizcarra ha habido pruebas contundentes cuando él ocupaba el cargo de gobernador. Entonces, creo que lo que hay que esperar es que el proceso continúe y esperar la definición de ambas sentencias”, señaló a la prensa.

Las declaraciones se dieron en el marco de la elección de delegados de , que luego confirmarán listas presidenciales y parlamentarias.

Keiko Fujimori encabezará la fórmula presidencial

Por otro lado, Fujimori se refirió a la plancha encabeza, acompañada por como candidato a la primera vicepresidencia y Miguel Torres a la segunda.

Ambas personas con mucha experiencia política, lealtad comprobada y experiencia en la administración pública”, destacó.

La lideresa del fujimorismo señaló que su principal desafío será recuperar la confianza de un electorado donde cerca del 70% aún no define su voto. En ese sentido, aseguró que su plan de gobierno se presentará en diciembre y tendrá como eje central la lucha contra la inseguridad y el restablecimiento del orden en el país.

“El reto de los políticos es poder llegar a los corazones de los peruanos. Estamos preparando un plan de gobierno que se presentará junto con las candidaturas a la quincena de diciembre y a partir de enero vamos a tener tres meses amplios para explicar cada una de nuestras propuestas. El tema prioritario en nuestro país es recuperar la seguridad, el orden y la tranquilidad para todos”, sostuvo.

