Karem Barboza Quiroz

Keiko Fujimori pide al PJ ejecutar fallo del TC: ¿Qué otras investigaciones tiene pendientes por presunto lavado de activos?
Keiko Fujimori, a través de su abogada Giulliana Loza, solicitó al Poder Judicial (PJ) que archive la imputación por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal del Caso “Cocteles, en ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC).

