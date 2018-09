La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no asistirá este jueves al despacho del fiscal José Domingo Pérez, quien tenía previsto interrogarla por los presuntos aportes irregulares que recibió su partido para la campaña presidencial del 2011. La ex congresista envió dos escritos solicitando la reprogramación de esta cita y otra por los cocteles de su agrupación, prevista para mañana.

Fuentes de El Comercio indicaron que Fujimori Higuchi ha señalado que no puede asistir a declarar por tres semanas, porque tiene “compromisos políticos asumidos”.

Las mismas fuentes precisaron que Mark Vito, esposo de la ex candidata presidencial, no ha presentado ningún escrito.

Vito también fue citado a declarar hoy por el fiscal Pérez, aunque por los cocteles organizado por Fuerza Popular.

Keiko Fujimori es investigada por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de los presuntos aportes que la empresa brasileña Odebrecht entregó a su partido en el 2011.

Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, declaró que le entregó US$1 millón a los ex ministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya para financiar la primera campaña presidencial de la ex parlamentaria. Sin embargo, los ex dirigentes de Fuerza Popular han negado esta versión.

Este Diario intentó comunicarse sin éxito con Giuliana Loza, abogado de la lideresa de Fuerza Popular.

Keiko Fujimori participó ayer en actividades proselitistas de su partido en Arequipa con miras a las elecciones municipales y regionales, que se realizarán el domingo 7 de octubre.