La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que los postulantes inscritos por su agrupación política están habilitados para participar en el proceso electoral y cuentan con la validación de las autoridades electorales.

En declaraciones a Canal N, señaló que las candidaturas del partido cumplen con los requisitos establecidos por los organismos electorales. “Todas las personas que han sido inscritas dentro de nuestro partido, y que hoy son candidatos, están rehabilitados a tal punto que el Jurado Nacional de Elecciones los ha validado como candidatos”, manifestó.

Sus declaraciones se producen luego de que un reportaje del programa Cuarto Poder informara que en las listas de Fuerza Popular para el Senado y la Cámara de Diputados figuran 28 postulantes con sentencias firmes por distintos delitos, además de aspirantes que afrontan investigaciones judiciales mientras participan en la campaña electoral.

Consultada sobre el tema, Fujimori sostuvo que el partido actuará si alguno de sus candidatos incurre en irregularidades una vez que asuma un cargo público. “Si es que algunas de estas personas que pueden todavía tener algún cuestionamiento sean elegidos, eventualmente funcionarios públicos o congresistas, diputados o senadores de la República, el comportamiento de Fuerza Popular ustedes ya lo conocen”, indicó.

En ese sentido, recordó un caso ocurrido durante un periodo parlamentario anterior. “Cuando tuvimos un escándalo con una excongresista por quitarle el sueldo a su trabajador, Fuerza Popular inmediatamente procedió con denunciarla en la Comisión de Ética, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y votamos a favor”, afirmó.

Finalmente, la lideresa del partido aseguró que mantendrán el mismo criterio frente a eventuales actos irregulares. “Somos el único partido que cuando hemos encontrado a alguien que ha cometido un acto delictivo ha retirado a su congresista, y ese será nuestro actuar con los futuros funcionarios”, agregó.