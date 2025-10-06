La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tomó distancia de la mandataria Dina Boluarte al afirmar que ella no estaba en su plancha presidencial en las elecciones generales del 2021, que ganó Pedro Castillo.

En entrevista con el podcast “Eso háblalo”, afirmó que constitucionalmente, a Boluarte Zegarra le correspondía asumir la Presidencia de la República tras la vacancia de Castillo Terrones por el golpe de Estado que perpetró en diciembre del 2022.

“También dicen: Keiko tiene la culpa de Dina. En primer lugar, Dina no estaba en mi plancha, estaba en la plancha de Pedro Castillo, creo que la memoria es frágil. Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado y por lo tanto, fue vacado con los votos de los propios miembros de su propia bancada”, expresó.

“Constitucionalmente tenía que asumir Dina Boluarte, nos guste o no nos guste. Empezaron todas las marchas y frente a esa crisis y esa convulsión, ¿qué planteamos desde Fuerza Popular? El adelanto de elecciones, dos veces, pero no se logró consenso”, agregó.

Tras insistir en que su bancada planteó un cambio de gobierno y que no se logró el consenso necesario, Fujimori Higuchi recordó que Juan José Santiváñez fue censurado por el Congreso con sus votos cuando fue ministro del Interior.

La excandidata presidencial también negó ser el “gobierno en la sombra” y mencionó que en solo dos oportunidades conversó con Dina Boluarte, la última en setiembre del 2024 tras el fallecimiento de su padre, el exmandatario Alberto Fujimori.

“Como dicen que Keiko es todopoderosa, entonces en la narrativa hacen y dicen que yo soy el gobierno en la sombra. Con la señora Boluarte he conversado dos veces en mi vida: cuando fui a Palacio a saludar como muchos otros líderes políticos y la segunda vez cuando tuvo la gentileza de ir al velorio de mi padre. Después nunca más he vuelto a verla”, aseveró.

Keiko Fujimori también subrayó que el fujimorismo tiene 35 años de vida en la política y por ello se ha generado “un mito” alrededor suyo, achacándole que es “poderosa” y la “culpable” de todos los males en nuestro país.

“Creo que la mejor forma de demostrar que no tengo poder es sin condenas, sin sentencias, sin haber manejado presupuesto -porque nunca he sido presidenta ni alcaldesa- me llevaron presa tres veces. Más de 480 días me alejaron de mis hijas”, acotó.

“Eso fue un momento durísimo no solo para mí. Cuarenta personas hemos estado en un juicio que hoy ha sido anulado, pero todavía hay pendiente esta persecución. Poder no tengo”, sentenció.