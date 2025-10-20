Luego de que el Tribunal Constitucional dejase sin efecto todos los actos precedentes en la investigación contra Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del ‘Caso Cócteles‘; la lideresa de Fuerza Popular brindó una conferencia en la que anunció que el partido político evaluará denunciar a los fiscales a cargo de las investigaciones.

“Sobre si es que yo voy a denunciar, yo no. He tomado esta decisión personalmente. El partido lo va a evaluar y los más de 40 acusados que hemos pasado este calvario están en todo el derecho de hacerlo”, dijo al ser consultada sobre el tema.

Como se recuerda, el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, acusó a la lideresa de Fuerza Popular de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.

“El TC ha reconocido que durante más de diez años se cruzaron líneas que nunca debieron cruzarse. Y no hablo de Keiko Fujimori sino del Estado de derecho. No han sido años fáciles, hubo prisiones preventivas injustas, filtraciones con el objetivo de hacer un circo mediático, allanamientos sin un rumbo legal, acusaciones que parecían un eterno castigo, pero aquí estamos sin rencor y con la frente en alto”, dijo Fujimori al iniciar la conferencia realizada este lunes 20 de octubre.

Vale precisar que el fundamento 96 de la resolución del TC señala que no se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico y claramente opuesta a lo establecido en la Constitución.

“Porque creemos en el debido proceso y no en el linchamiento político, creemos en el Perú y no en el odio. Estas palabras no buscan un desagravio para mí. Yo soy política y sé a lo que me enfrento y los riesgos que corro. Mi padre es un ejemplo de ello, murió en injusta presión y yo tuve lo propio”, declaró sobre el asunto ante los medios de comunicación.

La lideresa estuvo acompañada de Jaime Yoshiyama, Luis Galarreta, Micky Torres y su abogada Giuliana Loza.

“Hoy hablo de la restitución de honras, de quienes fueron arrastrados en este proceso, a mis compañeros Jaime Yoshiyama, Adriana Tarazona, Pier Figari, (entre otros) a nuestros dirigentes militantes y colaboradores. A los que por pertenecer a un partido político fueron tratados como si eso fuera un delito. A ellos les debemos la verdad y el honor, en medio de la tormenta hubo quienes se quedaron, no se movieron ni un minuto. Gracias Luis Galarreta y Micky Torres, quienes hoy cargan un nuevo proceso, iniciados por el mismo fiscal. Ellos representan a miles de fujimoristas que no se amedrentaron”, manifestó.