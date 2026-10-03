A través de sus redes sociales, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, se pronunció sobre los alcances del encuentro de alto nivel en el que participó junto al mandatario estadounidense Donald Trump en la ciudad de Nueva York.

La jefa de Estado resaltó el trabajo multilateral que viene impulsándose mediante la coalición de seguridad regional conocida como el ‘Escudo de las Américas’.

“El Escudo de las Américas ya está en acción”, señaló Fujimori en su publicación, expresando asimismo su agradecimiento por la recepción extendida por Trump a los diversos jefes de Estado que acudieron al marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

El Escudo de las Américas ya está en acción.

Agradecida con el presidente Trump por su recepción ofrecida a los jefes de Estado en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.



Este encuentro nos permitió fortalecer alianzas en seguridad, promover inversiones y mostrar al… pic.twitter.com/T7IUgB8LRo — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 3, 2026

Alianzas estratégicas e inversiones

Como se recuerda, durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Keiko Fujimori remarcó que en la región “afrontamos otro tipo de guerra” en contra de las organizaciones criminales transnacionales “que han impuesto el terror en nuestras poblaciones”, por lo que resaltó la importancia de las alianzas trasnacionales en la lucha contra la inseguridad.

“Este encuentro nos permitió fortalecer alianzas en seguridad, promover inversiones y mostrar al mundo todo lo que el Perú le ofrece”, remarcó Fujimori Higuchi en sus redes sociales.

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