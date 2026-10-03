Durante su visita a Nueva York, Keiko Fujimori participa en reunión del Escudo de las Américas que encabezó Donald Trump. Foto: X /Keiko Fujimori
Durante su visita a Nueva York, Keiko Fujimori participa en reunión del Escudo de las Américas que encabezó Donald Trump. Foto: X /Keiko Fujimori
Por Redacción EC

A través de sus redes sociales, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, se pronunció sobre los alcances del encuentro de alto nivel en el que participó junto al mandatario estadounidense Donald Trump en la ciudad de Nueva York.

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