A través de sus redes sociales, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, se pronunció sobre los alcances del encuentro de alto nivel en el que participó junto al mandatario estadounidense Donald Trump en la ciudad de Nueva York.
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