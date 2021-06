Keiko Fujimori tras rechazo de prisión preventiva: “Voy a seguir defendiendo la voluntad popular y mi derecho a hacer política”

La candidata de Fuerza Popular , Keiko Fujimori , aseguró este lunes que continuará “defendiendo la voluntad popular” y su derecho “a hacer política” luego de que el Poder Judicial rechazó el pedido del Ministerio Público para que se le revoque la comparecencia con restricciones y se le dicte prisión preventiva.

“El momento en que lo han hecho tiene que ver justamente cuando se anunciaron las solicitudes de nulidad (de las actas). Voy a seguir defendiendo la voluntad popular y mi derecho a hacer política. Seguimos firmes, tranquilos, con fe, con esperanza y, por supuesto, con la frente bien en alto”, sostuvo en diálogo con la prensa a su salida de la audiencia.

“Creemos que es fundamental seguir enfocándonos en el tema más importante, que es el conteo de los votos y la revisión de las actas. En ese esfuerzo vamos a continuar, agradezco el apoyo de tantas personas que vienen colaborando para tener esta información”, señaló.

En otro momento, Fujimori Higuchi criticó “la oportunidad en la que se ha hecho la solicitud para que se revoque esta comparecencia” y lamentó que el juez Víctor Zuñiga no le haya permitido manifestar este cuestionamiento en la audiencia.

“Lamentablemente, se me impidió el uso de la palabra y yo lo que quería preguntarle al señor juez es la oportunidad en la que se ha hecho la solicitud para que se revoque esta comparecencia”, manifestó.

Este lunes, el Poder Judicial declaró improcedente el pedido del Ministerio Público de dictar prisión preventiva contra Keiko Fujimori, luego de escuchar las intervenciones del fiscal José Domingo Pérez; de la abogada de la candidata presidencial, Giulliana Loza, y de la propia lideresa de Fuerza Popular.

El juez Víctor Zúñiga desestimó el pedido de José Domingo Pérez, quien solicitó que se revoque la comparecencia con restricciones a la lideresa de Fuerza Popular por mantener contacto con Miguel Ángel Torres y Lourdes Flores Nano, testigos del caso. Explicó que tomó esta decisión porque no se apercibió a Fujimori Higuchi previamente antes de solicitar la revocatoria de la comparecencia con restricciones.

Al respecto, el excongresista de Fuerza Popular se pronunció en su cuenta de Twitter y lamentó que lo priven “de estar” con su lideresa.

“Hoy me privan de estar contigo, pero eso no es lo importante. Lo gravitante es que en libertad luches junto a millones de peruanos por la democracia de nuestro país. Keiko, no estás sola”, escribió.

