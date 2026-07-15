Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, recibió del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) las credenciales que la oficializan como presidenta de la República electa para el periodo 2026-2031 e indicó que su gestión instaurará una nueva forma de gestionar el Estado.

Señaló que gobernará “recorriendo el Perú, escuchando a su gente, verificando personalmente que los compromisos se cumplan, porque un gobierno no se mide por la cantidad de anuncios, sino por las soluciones que entrega”.

“Quiero anunciar que instauraremos una nueva forma de gestionar el Estado. Cada ministerio tendrá objetivos concretos, cada autoridad conocerá las metas que debe alcanzar, cada ciudadano podrá evaluar nuestros avances, porque gobernar significa rendir cuentas”, dijo en su discurso.

Fujimori Higuchi subrayó que ha llegado el momento de “acelerar las decisiones” que el país viene esperando desde hace mucho tiempo, con orden, con responsabilidad, con eficiencia y, sobre todo, con sensibilidad humana.

Keiko Fujimori recibió sus credenciales como presidenta electa para el periodo 2026-2031. (Foto: Hugo Pérez. @photo.gec)

“Nuestro objetivo será construir un Estado que funcione, que proteja, que acompañe y genere oportunidades. Queremos un Perú donde la seguridad permita vivir sin miedo, donde el crecimiento económico se traduzca en mejores oportunidades para todos, donde la inversión genere empleo de calidad, donde el progreso deje de ser el privilegio de algunos y se convierta en patrimonio de toda la nación”, acotó.

“No venimos a cambiar lo que está funcionando, venimos a asegurar que los beneficios del crecimiento lleguen a todos los rincones del país. estoy convencida que el Perú tiene todo para convertirse en ese gran país que soñamos, lo único que necesita es un Estado que esté a la altura de su gente”, añadió.

Anuncia gabinete multipartidario

Keiko Fujimori también anunció que su primer Gabinete Ministerial será multipartidario y no tendrá en cuenta la militancia partidaria.

LEE MÁS: Fuerza Popular evaluará si pide auditoría a gobierno de Balcázar tras concluir transferencia

También dijo que hará un llamado “no la uniformidad, sino a la unidad en la diversidad”, que implica reconocer que todos tenemos un rol que cumplir y que la pluralidad de ideas bien encausadas se pueden convertir en nuestra mayor fortaleza.

“Pensar distinto no nos hace enemigos. La reconciliación nacional no significa olvidar nuestras diferencias, significa aprender a construir sobre aquello que nos une, significa entender que ningún gobierno puede sacar adelante al Perú si continúa alimentando la división y el odio”, enfatizó.

La lideresa de Fuerza Popular reiteró que es el momento de “acelerar las decisiones” que el país viene esperando desde hace mucho tiempo, con orden, responsabilidad, eficiencia y, sobre todo, con sensibilidad humana.

“Nuestro objetivo será construir un Estado que funcione, que proteja, que acompañe y genere oportunidades. Queremos un Perú donde la seguridad permita vivir sin miedo, donde el crecimiento económico se traduzca en mejores oportunidades para todos, donde la inversión genere empleo de calidad, donde el progreso deje de ser el privilegio de algunos y se convierta en patrimonio de toda la nación”, anotó.

“No venimos a cambiar lo que está funcionando, venimos a asegurar que los beneficios del crecimiento lleguen a todos los rincones del país. estoy convencida que el Perú tiene todo para convertirse en ese gran país que soñamos, lo único que necesita es un Estado que esté a la altura de su gente”, sentenció.

Ceremonia oficial

La entrega de credenciales, organizada por el máximo organismo electoral del país, se llevó a cabo en el Gran Teatro Nacional y contó con la participación de las principales autoridades del sistema electoral.

El pasado 29 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer los resultados al 100% de actas contabilizadas de la segunda vuelta presidencial de las Elecciones Generales Perú 2026.

Las cifras arrojaron que Keiko Fujimori (Fuerza Popular), obtuvo el 50.135% de votos válidos, mientras que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) alcanzó el 49.865% (9’173,755 votos) lo que sumó un total de 92.766 de actas a nivel nacional y provenientes del extranjero.