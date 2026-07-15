Keiko Fujimori brindó un discurso tras recibir sus credenciales como presidenta electa. (Foto: Hugo Pérez. @photo.gec)
Keiko Fujimori brindó un discurso tras recibir sus credenciales como presidenta electa. (Foto: Hugo Pérez. @photo.gec)
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, recibió del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) las credenciales que la oficializan como presidenta de la República electa para el periodo 2026-2031 e indicó que su gestión instaurará una nueva forma de gestionar el Estado.

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