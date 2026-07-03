Virtual presidenta electa, Keiko Fujimori, se retira de su domicilio en san Borja después de saludar a simpatizantes. Fotos: Cesar Campos/@photo.gec
Virtual presidenta electa, Keiko Fujimori, se retira de su domicilio en san Borja después de saludar a simpatizantes. Fotos: Cesar Campos/@photo.gec
Por Redacción EC

Luego de ser proclamada presidenta del Perú por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras el conteo final de la segunda vuelta electoral a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori indicó que asume esta nueva etapa con “responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.