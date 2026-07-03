Luego de ser proclamada presidenta del Perú por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras el conteo final de la segunda vuelta electoral a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori indicó que asume esta nueva etapa con “responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber”.

“Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno”, señaló por redes sociales.

Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí.



Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de… pic.twitter.com/b1mnqFyMdi — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 3, 2026

Cabe señalar que, según las cifras de la ONPE, Keiko Fujimori llegará a Palacio de Gobierno con el respaldo del 50.135% de los peruanos (9′223,396 votos).

Mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó 49.865%, con 9′173,755 votos.

Tras la proclamación que efectuó en una ceremonia oficial el JNE, la lideresa de Fuerza Popular aseguró que recibe “con profundo agradecimiento” la confianza de los peruanos que votaron por ella.

Asimismo, compartió por sus redes sociales las cuentas por las cuales brindará información sobre el trabajo que irán realizando durante su gestión que inicia el 28 de julio para el periodo 2026-2031.

Con la proclamación como presidenta del Perú con las cifras finales de la segunda vuelta que se llevó a cabo el 7 de junio, Keiko Fujimori queda expedita para recibir las credenciales como jefa de Estado, así como el resto de su plancha presidencial para los cargos de primer y segundo vicepresidentes.

Durante la proclamación, el presidente del JNE, Roberto Burneo, resaltó la importancia de respetar los resultados electorales y promover el diálogo para mantener la democracia que se expresó en las urnas en este proceso.

“La autoridad que hoy hemos proclamado no nace de una decisión institucional ni de un acto administrativo, nace exclusivamente de la voluntad soberana de millones de peruanos que, mediante sufragio, han decidido libremente quién conducirá los destinos de la República durante el próximo periodo constitucional”, señaló este viernes.