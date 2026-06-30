La virtual presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo que el Perú tras las elecciones generales “tiene que sanar sus heridas”, al referir que “no pisó el palito” durante la última campaña, cuando fue objetivo no solo de críticas, sino también de “insultos” por parte de sus adversarios. “Una de las responsabilidades más grandes que tengo es liderar un proceso profundo de reconciliación y unidad”, enfatizó.

En el video podcast “The Abundance Revolution”, del periodista cubano Ismael Cala, Fujimori Higuchi remarcó que solo estará cinco años en Palacio de Gobierno.

“Van a ser solo cinco años. Mi objetivo es cumplir y hacer un buen mandato de cinco años y ya después de ello podré dedicarme a las conferencias”, manifestó.

Fujimori Higuchi también detalló cuáles serán las prioridades de su gobierno en sus 100 primeros días.

En ese sentido, refirió que lo primero es “devolverle la confianza” a los ciudadanos en sus autoridades y en el Estado y “recuperar el orden”.

“Y lo segundo es que en los próximos seis meses está llegando el Fenómeno de El Niño, que serán lluvias torrenciales, terribles, el Perú ha vivido estos episodios que se pueden transformar en grandes inundaciones y destruir tierras agrícolas. Desde el primer día tenemos que trabajar en prevención, sobre todo en las zonas que tienen mayor riesgo, como la costa norte”, expresó.

La virtual jefa de Estado indicó que se van a limpiar el cauce de los ríos y fortalecer los puentes.

También dijo que es consciente de que su elección ha generado “mucha expectativa en el sector privado”, que genera el 80% de la inversión del país.

“Ahí vamos a poner mucho énfasis, a que vengan a apostar por el Perú. Mi mayor énfasis será en la micro y pequeña empresa, a quitar trabas burocráticas. Hemos hecho una serie de planteamientos para agilizar la creación de empresas, que se haga con una sola declaración jurada. A las micro y pequeñas empresas no se les cobrará impuestos en los tres primeros años”, subrayó.

Al ser consultada sobre la alta votación que obtuvo Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en el sur del país, Fujimori Higuchi respondió que ella también tuvo “un gran respaldo” en las zonas rurales y que su gobierno hará sentir la presencia del Estado en “todos los rincones” y en las zonas más alejadas del país, “donde en los últimos 25 años se han sentido olvidados”.

En ese sentido, dijo que su administración construirá reservorios, canales de irrigación y dará herramientas y maquinaria a los agricultores. Además, buscará que los tratados de libre comercio también beneficien a los pequeños productores.

“Toda mi energía está enfocada, en estos momentos, en terminar de ensamblar un equipo, ver qué políticas públicas vamos a implementar. Los 100 primeros días van a ser claves y van a marcar el inicio de un cambio”, complementó.

Las diferencias con su padre

En otro momento, Fujimori Higuchi refirió que su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, “en su pragmatismo no fue tan institucional” y que una prueba de ello fue “su pésima relación con la prensa” y con los partidos políticos.

“Yo soy muy institucional, absolutamente respetuosa del Estado de derecho, de la democracia. Estoy en el esfuerzo de construir un partido político formal, que perdure en el tiempo y que vaya más allá de mi apellido. Fuerza Popular tiene que ser un legado para mi país. Esa es una primera gran diferencia, habrá muchas más”, remarcó.

La virtual presidenta indicó que el gobierno de su padre tuvo “errores”, pero “derrotó al terrorismo y recuperó la estabilidad”.

“El Perú se transformó después de sus 10 años de gobierno, con errores sin duda, pero derrotó al terrorismo y recuperó la estabilidad. Pero, sobre todo, tuvo un Estado presente, de ayuda a los sectores más necesitados [...] Hoy el Perú es otro gracias a él”, añadió.

Fujimori Higuchi reconoció que tuvo “poder político”, a través de la bancada de Fuerza Popular en el Congreso, pero negó que haya gobernado.

“Sí, he tenido un gran respaldo y he tenido poder político, lo agradezco, pero la responsabilidad de un Congreso te permite hacer leyes, representar y fiscalizar, pero no es gobernar. Y es verdad, en un momento caímos en un círculo vicioso de confrontación, de eso hemos aprendido. Lamentablemente, todavía el Perú está muy polarizado”, remarcó.

Además, la virtual mandataria sostuvo que el socialismo “ha traído pobreza, división y miseria” en América Latina, al referirse a la situación de Cuba.

“Ha traído pobreza, división y miseria, ha quitado libertad. Pero yo creo que estamos viviendo nuevos tiempos, tiempos de libertad. Lo vemos en Venezuela, que poco a poco está recuperando su país y estoy segura de que lo vamos a ver en Cuba”, acotó.