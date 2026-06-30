La virtual presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo que el Perú tras las elecciones generales “tiene que sanar sus heridas”, al referir que “no pisó el palito” durante la última campaña, cuando fue objetivo no solo de críticas, sino también de “insultos” por parte de sus adversarios. “Una de las responsabilidades más grandes que tengo es liderar un proceso profundo de reconciliación y unidad”, enfatizó.

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