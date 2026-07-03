Asimismo, reiteró su respaldo a los esfuerzos orientados a promover un diálogo inclusivo y fortalecer las instituciones democráticas en el Perú. En esa línea, recordó que participó en el proceso electoral mediante una misión de observación, contribuyendo a la transparencia y credibilidad de los comicios.
Finalmente, la UE expresó su disposición a trabajar con la nueva administración de Fujimori para profundizar la cooperación en áreas como inversión, comercio, seguridad, asuntos multilaterales y desarrollo sostenible, incluyendo iniciativas como la estrategia Global Gateway.