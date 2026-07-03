La Unión Europea (UE) felicitó a Keiko Fujimori luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la proclamara oficialmente como presidenta del Perú tras concluir el proceso electoral de segunda vuelta.

A través de un pronunciamiento, el bloque destacó que, tras la oficialización de los resultados, reconoce su elección y reafirma los lazos históricos, culturales y políticos que mantiene con el país.

En su mensaje, la UE subrayó que la relación bilateral se sustenta en valores compartidos como la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y el respeto al derecho internacional.

🇪🇺🇵🇪 Unión Europea felicita a Keiko Fujimori por su elección como Presidenta del Perú. 📄 pic.twitter.com/yNGbDQJZU6 — Unión Europea en Perú (@UEenPeru) July 3, 2026

Asimismo, reiteró su respaldo a los esfuerzos orientados a promover un diálogo inclusivo y fortalecer las instituciones democráticas en el Perú. En esa línea, recordó que participó en el proceso electoral mediante una misión de observación, contribuyendo a la transparencia y credibilidad de los comicios.

Unión Europea felicita a Keiko Fujimori tras su elección como jefa del Estado peruano. (Foto: Composición GEC)

Finalmente, la UE expresó su disposición a trabajar con la nueva administración de Fujimori para profundizar la cooperación en áreas como inversión, comercio, seguridad, asuntos multilaterales y desarrollo sostenible, incluyendo iniciativas como la estrategia Global Gateway.