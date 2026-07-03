Unión Europea felicita a Keiko Fujimori tras su elección como jefa del Estado peruano. (Foto: Connie France / AFP)
Unión Europea felicita a Keiko Fujimori tras su elección como jefa del Estado peruano. (Foto: Connie France / AFP)
Por Redacción EC

La Unión Europea (UE) felicitó a Keiko Fujimori luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la proclamara oficialmente como presidenta del Perú tras concluir el proceso electoral de segunda vuelta.

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