Tras nueve días en Lima, la candidata presidencia Keiko Fujimori (Fuerza Popular) trasladó su campaña fuera de la capital y este martes realizó diferentes actividades proselitistas en Junín. Por la mañana, visitó el centro piscícola El Ingenio (criadero de truchas a 35 minutos en auto de Huancayo) y luego estuvo en la zona de Lomo Largo, en Jauja. Esto como parte de su llamada “ruta del diálogo”.

Y, por la noche, la excongresista dio un mitin en el distrito de El Tambo, en Huancayo. En este lugar, Fujimori Higuchi ofreció construir una nueva carretera central “de doble vía, con accesos rápidos y túneles”. Además, señaló que en un eventual gobierno naranja concretarán otras cuatro autopistas al centro del país.

Luego, en diálogo con la prensa, agradeció el mensaje de Rafael López Aliaga a sus simpatizantes para que no voten en blanco, viciado ni por la izquierda.

“El señor Rafael López Aliaga y Renovación Popular, si bien no han mencionado expresamente mi nombre ni el de nuestro partido, creo que el mensaje ha sido claro. Por supuesto, saludamos y agradecemos ese pronunciamiento”, dijo.

Además, destacó el respaldo de los excandidatos presidenciales Roberto Chiabra, Carlos Espá y Rafael Belaunde. “Todos ellos se han pronunciado a favor de nuestra candidatura y les agradezco infinitamente. Creo que no lo hacen por mí, sino porque están decidiendo qué rumbo debería tomar nuestro país”, señaló

Durante su mitin en El Tambo, la postulante presidencia también dijo que relanzará el programa de reforestación Sierra Verde, que fue aplicado por su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori en 1995.

Fujimori Higuchi acusó que durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) se incendiaron los pinos sembrados y se retiraron las placas de Fujimori, con el objetivo “de enterrar y de destruir” a su agrupación.

(Foto: Fuerza Popular)

“No pudieron con nosotros […] Así como me quejo que maltrataron y debilitaron los programas de Alberto Fujimori, yo no haré lo mismo, yo voy a rescatar y fortalecer los programas de otros presidentes. El programa Juntos, que creo Alejandro Toledo, tiene que ser ampliado, y Beca 18 y Pensión 65, de Ollanta Humala, también. Pensión 65 se convertirá en pensión universal”, agregó.

También refirió que extenderá su mano a los tres niveles de gobierno. “Estamos acá frente a la Municipalidad de El Tambo, no conozco al alcalde, pero no importa el color político, estamos obligados a trabajar juntos”, manifestó.

La exparlamentaria exhortó a los militantes de su partido y a sus seguidores inscribirse como personeros de Fuerza Popular de cara al balotaje del domingo 7 de junio y les solicitó que graben el momento del escrutinio.

“Yo los necesito en cada mesa, en cada rincón [del país]. No vamos a poder hacer enlace en vivo, pero sí van a poder usar su teléfono y grabar el momento en que hacen el conteo”, expresó.

En otro momento, Fujimori Higuchi sostuvo que ella fue perseguida por el sistema de justicia y que fue llevada “injustamente a prisión”.

“Quisieron romperme por dentro, debilitar mi alma y mi espíritu, pero no pudieron. Hoy puedo decir que me acerque a Dios y me permitió saber quién es quién. Unos pocos traidores se fueron y que bueno que se fueron, pero en su gran mayoría se quedaron a mi lado. Hoy puedo decirles que me levante con mucha más fuerza”, cuestionó.

La candidata presidencial de Fuerza Popular fue librada de enfrentar el juicio oral por el Caso Cocteles (los presuntos aportes de Odebrecht y otras empresas a su campaña presidencial de 2011) gracias a una resolución del Tribunal Constitucional. Este colegiado estableció que los aportes de campaña no constituyen lavado de activos y que su recepción ilegal recién fue tipificada como delito en el 2017 por el Congreso de mayoría naranja.

En su mitin en Huancayo, Keiko Fujimori estuvo acompañada por su hermana, Sachie Fujimori.

A pocas calles de lugar del mitin de la candidata de Fuerza Popular, se concentró un grupo de manifestantes que rechazaron su presencia en Huancayo. Además, se registraron grescas entre simpatizantes naranja y aquellos que se oponen al fujimorismo. En el lugar hubo dos anillos de la Policía Nacional que evitaron que la protesta llegue a la concentración naranja.

Según informó el portal “Huanca York Times”, la Policía Nacional utilizó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes y dos personas habrían sido detenidas.

Al momento, la candidata del partido naranja ha estado en el norte del país (Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad) y en el oriente (Loreto). En Junín, la exparlamentaria repite un patrón de su campaña del balotaje: ir a las zonas donde ganó en la primera vuelta. En la referida región obtuvo el 17,105% de los votos válidos.