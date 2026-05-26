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Keiko Fujimori exhortó a los militantes de su partido y a sus seguidores inscribirse como personeros de Fuerza Popular de cara al balotaje del domingo 7 de junio y les solicitó que graben el momento del escrutinio. (Foto: Julio Reaño/ Archivo El Comercio)
Keiko Fujimori exhortó a los militantes de su partido y a sus seguidores inscribirse como personeros de Fuerza Popular de cara al balotaje del domingo 7 de junio y les solicitó que graben el momento del escrutinio. (Foto: Julio Reaño/ Archivo El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

Tras nueve días en Lima, la candidata presidencia Keiko Fujimori (Fuerza Popular) trasladó su campaña fuera de la capital y este martes realizó diferentes actividades proselitistas en Junín. Por la mañana, visitó el centro piscícola El Ingenio (criadero de truchas a 35 minutos en auto de Huancayo) y luego estuvo en la zona de Lomo Largo, en Jauja. Esto como parte de su llamada “ruta del diálogo”.

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