Keiko Fujimori: las veces que dijo que aportes a FP fueron bancarizados

Keiko Fujimori, quien cumple una orden de prisión preventiva de 36 meses, se ha referido más de una vez sobre los aportes a su primera campaña presidencial, cuando Fuerza Popular aún era Fuerza 2011.

En todas sus declaraciones ha negado que hayan existido aportes ilegales y ha asegurado que estos montos fueron bancarizados.

Sin embargo, Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama, admitió ante la fiscalía que recibió el encargo de buscar aportantes falsos con apariencia de solvencia para poder simular contribuciones a favor de la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

En su confesión ante el fiscal José Domingo Pérez, Yoshiyama Sasaki dijo que su tío le entregó aproximadamente US$800,000 en total para simular los aportes a Fuerza 2011 y que se lo dio a Giancarlo Bertini, Erick Matto Monge y otros amigos para que hicieran los depósitos.

Asimismo, declaró que su tío, Jaime Yoshiyama, le entregó dinero para "justificar" los gastos de campaña de Fuerza 2011 pues había empresarios que aportaron mucho dinero que no querían figurar públicamente.

Jorge Yoshiyama, según narró José Domingo Pérez, ha señalado "estando en su domicilio (de Jaime Yoshiyama), me indica si tuviese amigos con solvencia económica para poder simular aportes a la campaña del partido Fuerza 2011, a lo cual me indicó que tenía dinero de empresarios que le habían entregado dinero en efectivo que no deseaban aparecer públicamente".

"En ese momento, mi tío Jaime Yoshiyama me conduce al costado de su dormitorio principal y me lleva al closet en que había una caja fuerte que abrió y sacó varios fajos de dólares por la suma de 100 mil dólares norteamericanos aproximadamente [...] y me entregó unos recibos de aportaciones de Fuerza 2011", añadió.

En tanto, Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, aseguró que el dinero que su cliente entregó a su sobrino para actos de simulación provenía de aportes lícitos de empresarios. Dijo que su patrocinado negó que el dinero haya provenido de Odebrecht y que Keiko Fujimori desconocía esta situación.

¿Qué ha dicho anteriormente Keiko Fujimori respecto a los cuestionamientos a los aportes a su partido?

24/10/18

"Miente nuevamente el testigo protegido al afirmar que la señora Adriana Cortez entregaba dinero en efectivo. Todas las transacciones que se han hecho, se han hecho de manera bancarizada"



"Los testimonios del colaborador eficaz presentados no tienen validez. En cualquier parte, lo dicho por los colaboradores eficaz se tiene que corroborar. El testigo protegido dice mentiras"



20/10/18

​"Yo le puedo asegurar que de acuerdo a la información y los reportes que existen en nuestro partido no hay dinero que haya entrado de manera ilegal. Todo es bancarizado”

30/09/17

"Estoy en política, nunca me negaré a que me investiguen, pero calificarnos de organización criminal por hacer cocteles, ¡es el colmo!"

29/08/17

"Lo digo por enésima vez: ni Fuerza Popular ni yo hemos recibido dinero de Odebrecht"

05/08/17

"Somos el único partido que ha presentado todas sus finanzas en orden ante la ONPE"

03/08/17

"Yo no he recibido dinero de Odebrecht y Fuerza Popular tampoco. No existen aportes en la ONPE, ni transferencias ni entregas"