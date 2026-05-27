A dos semanas para el balotaje, al menos 12 partidos han sentado una postura- sea a favor de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), y el voto en blanco o viciado. También hay agrupaciones, como País para Todos y el Partido Morado que han dejado en libertad a sus militantes y seguidores a sufragar por quien ellos decidan [ver recuadro].

Fujimori Higuchi, al cierre de esta nota, ha recibido el respaldo abierto y explícito del partido Sí Creo, del abogado y periodista Carlos Espá.

El último lunes, el excandidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) exhortó a no sufragar por la “izquierda radical”, en referencia a Sánchez Palomino y tampoco a votar en blanco o viciado. Aunque evitó mencionar su nombre, la única opción que dejó abierta fue la Fujimori Higuchi.

“No al voto en blanco, no al voto viciado, no al voto por el comunismo ni la izquierda radical”, manifestó el exalcalde de Lima en un pronunciamiento de prensa, en la que estuvo acompañado por los virtuales senadores, diputados y parlamentarios andinos de su agrupación.

(Foto: Julio Reaño/ El Comercio)

López Aliaga remarcó que ante “el riesgo inminente de caer en manos de una izquierda radical o un comunismo radical, no somos tibios, somos muy claros”.

Y este martes, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afiliado a Renovación Popular y con pasado en el fujimorismo, reforzó esta idea, al sostener que “yo siempre he votado por alguna propuesta”. “Nunca he votado ni en blanco ni viciado. Voy a seguir en esa línea. Y jamás he votado por el comunismo”, complementó.

La postulación de Fujimori Higuchi también ha sido respaldada por figuras del Partido Popular Cristiano (PPC), como Lourdes Flores, Javier Bedoya Denegri y Carlos Neuhaus. Este último se sumó al equipo de plan de gobierno de Fuerza Popular y participó en el debate técnico del pasado domingo.

Además, el congresista Roberto Chiabra, excandidato presidencial de Unidad Nacional (que integró el PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos Somos Libres), adelantó que él también votará a favor del partido naranja.

En breve diálogo con El Comercio, Bedoya Denegri refirió que la alianza Unidad Nacional, que no logró superar la valla electoral, “dejó de existir el 13 de abril” y que la postura de Chiabra es a título personal o por su agrupación. “En cuanto al PPC, no hemos tomado una decisión institucional, pero líderes del partido como Carlos Neuhaus, Lourdes Flores y yo hemos manifestados públicamente que vamos a votar por Keiko Fujimori”, expresó.

Pide una reunión entre Fujimori y López Aliaga

Espá, excandidato presidencial de Sí Creo, saludó que Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, haya hecho un llamado, el último lunes, a votar en contra del “comunismo, el voto en blanco y el voto viciado”.

A través de su cuenta de Facebook, el abogado y periodista sostuvo que el Perú requiere de “la grandeza de sus líderes políticos”.

“Es momento de la unión frente al peligro de ruina económica que se cierne sobre millones de peruanos, especialmente los más humildes”, subrayó.

El excandidato presidencial exhortó a López Aliaga a reunirse con Fujimori Higuchi, a fin de que “con criterio patriótico”, ambos encuentren “fórmulas de entendimiento para evitar que el Perú caiga en el abismo y el dolor, y los estragos que sufren países hermanos como Venezuela, Bolivia, Cuba o Nicaragua”.

Obras se suma a Juntos por el Perú

El Partido Cívico Obras, que postuló a Ricardo Belmont a la alcaldía de Lima, anunció este martes que apoya a Sánchez en la segunda vuelta contra Fujimori Higuchi.

“Este respaldo se otorga con absoluta responsabilidad democrática y compromiso con el país.Por ello, nuestros representantes en la cámara de diputados y en la cámara de senadores ejercerán una labor firme de vigilancia y fiscalización”, se lee en el comunicado, firmado por Daniel Barragán, secretario general de Obras y ministro de Defensa en la última etapa del gobierno de Pedro Castillo.

(Foto: AFP)

De esta manera, la agrupación de Belmont se sumó a otras seis que en los últimos días se plegaron a Juntos por el Perú. Estas son Ahora Nación, de Alfonso López Chau, Primero la Gente (aunque Marisol Pérez Tello, quien fue su candidata presidencial dijo que votará viciado), Venceremos, Un Camino Diferente, Perú Federal y Cooperación Popular.

De los siete partidos que apoyan a la candidatura de Sánchez, solos dos tendrán presencia en el Congreso bicameral: Obras y Ahora Nación. Los otros cinco, no pasaron la valla electoral.

Por medio de su cuenta de X, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, expresó su agradecimiento a los referidos partidos.

“Somos conscientes de que, en esta nueva etapa, necesitamos aliados estratégicos para hacer frente a la gran fuerza que representa el fujimorismo. Si el pueblo peruano nos elige para gobernar durante los próximos cinco años, mantendremos siempre nuestra disposición al diálogo y buscaremos los consensos necesarios por el bienestar del país”, escribió.

Zunini, además, dio cuenta de una reunión que tuvo el lunes con el excongresista Yonhy Lescano, de Cooperación Popular.

Nieto rechaza ser tibio

País para Todos, que postuló al actor cómico Carlos Álvarez a la Presidencia, y el Partido Morado, que tuvo como su candidato presidencial al exgobernador regional de Cajamarca Mesías Guevara, decidieron dejar en libertad a sus militantes y sus simpatizantes al momento de emitir su voto este 7 de junio.

Y desde el Partido del Buen Gobierno, su líder Jorge Nieto reiteró su llamado a sus afiliados y simpatizantes a viciar su voto.

“No es una actitud de desapego, de distancia o de superioridad; es dar testimonio de que la resignación a las que nos tiene sometidas sucesivas elecciones en el país tiene que acabar. Hay que mostrar que hay un espacio distinto del de la polarización política que nos tiene en decadencia permanente y que no resuelve la verdadera polarización que sí importa, que es la social: la enorme desigualdad y distancia que hay entre distintos sectores del país”, manifestó en radio Exitosa.

(Foto: Julio Reaño/ El Comercio)

El exministro de Defensa rechazó los calificativos de “tibio” que ha recibido tras la postura de su agrupación.

“Cuando me dicen ‘tibio’ me da risa. ¿Fui tibio para atender la emergencia del Niño Costero? ¿Fui tibio para renunciar al Ministerio de Defensa? No conocen ni mi biografía corta”, expresó.

Nieto también minimizó los comentarios que hizo López Aliaga, al llamar a votar en contra del comunismo y no viciar el voto. “

“Ha estado bastante desubicado todo este tiempo. Ya conocemos su estilo. A los que me critican desde la izquierda les pregunto: su voto por el ‘mal menor’ nos dejó a [Alberto] Fujimori, a Ollanta Humala (que hoy está preso), a Pedro Castillo y a Dina Boluarte. Tengan un poquito de autocrítica”, finalizó.