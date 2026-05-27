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Resumen

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A dos semanas para el balotaje, al menos 12 partidos han sentado una postura- sea a favor de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), y el voto en blanco o viciado. También hay agrupaciones, como País para Todos y el Partido Morado que han dejado en libertad a sus militantes y seguidores a sufragar por quien ellos decidan [ver recuadro].

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