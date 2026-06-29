Cuenta regresiva. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se acerca al 100% de actas contabilizadas, mientras faltan programar las últimas audiencias de proclamación descentralizada de los resultados de la segunda vuelta a nivel de los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Según la web de ONPE, a las 1:30 p.m., solo faltan 4 actas. Al 99.996% de actas contabilizadas, la virtual presidenta Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, logra el 50.134% con 9′222,848 votos.

Mientras Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanza 49.866%, con 9′173,431 votos.

Keiko Fujimori confirma así su ventaja ahora de más de 49 mil votos sobre Roberto Sánchez.

Reporte de ONPE al 99.996%

De acuerdo con la web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), solo falta programar las audiencias de proclamación descentralizada en 6 de los 60 JEE en Huánuco, Tumbes, Lima Centro 2, Coronel Portillo, Piura 2 y Huancavelica.

Para hoy se habían previsto sesiones en alrededor de 20 JEE. Estas audiencias, son el paso previo para la proclamación oficial general.

Justamente, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, adelantó que la proclamación de los resultados de fórmula presidencial ganadora sería este viernes 3 de julio y la entrega de credenciales este 15 de julio.

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