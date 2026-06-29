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Resumen

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Cuenta regresiva. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se acerca al 100% de actas contabilizadas, mientras faltan programar las últimas audiencias de proclamación descentralizada de los resultados de la segunda vuelta a nivel de los Jurados Electorales Especiales (JEE).

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