(Fotos: Cesar Campos @photo.gec)
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Por Redacción EC

La virtual presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, recibió los saludos y felicitaciones de los mandatarios de Costa Rica y Honduras, Laura Fernández y Nasry Asfura, respectivamente, a través de videollamada

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