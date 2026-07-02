La virtual presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, recibió los saludos y felicitaciones de los mandatarios de Costa Rica y Honduras, Laura Fernández y Nasry Asfura, respectivamente, a través de videollamada

En el diálogo, la presidenta de Costa Rica expresó su respaldo y buenos deseos tras conocerse los resultados. “Es un honor, muchas felicidades por la victoria. Le llamo en nombre del pueblo de Costa Rica y estamos muy contentos por su triunfo. Le deseamos todos los éxitos en este camino”, manifestó.

Asimismo, destacó la importancia de la presencia femenina en la política regional: “Me alegra mucho también que haya otra mujer presidenta en nuestro continente”.

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Por su parte, Fujimori Higuchi agradeció el saludo y resaltó el rol de las mujeres en la política. “Es un gran gusto poder saludarla. Las mujeres en el continente tienen muchos retos, pero creo que con nuestra presencia y liderazgo inspiramos a otras a seguir adelante”, señaló.

Honduras también se pronuncia

En tanto, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, envió un mensaje a la lideresa peruana. “Reciba la bendición de Dios. Los retos enormes comienzan ahora”, afirmó.

Por su parte, Fujimori Higuchi coincidió en que inicia una etapa de grandes desafíos y subrayó la necesidad de gobernar con apertura.

“Empieza ahora el gran reto de gobernar y saber escuchar. En nuestro caso, la segunda vuelta ha sido muy ajustada y quiero ser presidenta de todos los peruanos. Tengo que recoger ese clamor del otro lado que no confía en mí; es una de mis grandes responsabilidades”, puntualizó.