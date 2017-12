Keiko Fujimori visitó a su padre en clínica de Pueblo Libre

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, visitó esta noche a la clínica Peruana Japonesa de Pueblo Libre, donde su padre, Alberto Fujimori, fue internado horas antes debido a que sufrió una caída de la presión arterial y una arritmia cardíaca.

Sin declarar a la prensa, Keiko Fujimori ingresó a la clínica a bordo de una camioneta junto a su hermano Hiro. Minutos después se retiró del local y tampoco declaró.

Kenji, su hermano menor, llegó más temprano en la ambulancia en la que su padre fue trasladado.

El ex congresista Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Alberto Fujimori, relató a la prensa que el ex mandatario, de 79 años, “tuvo problemas con la caída de la presión arterial desde las 6 de la mañana”.

Añadió que por la tarde la cardióloga asignada a la cárcel de Barbadillo ordenó su traslado a la clínica porque no se logró estabilizarlo.

El ex legislador expresó también que Alberto Fujimori fue sometido a una serie de análisis antes de pasar a la unidad de cuidados intensivos (UCI). “No ha pasado un buen día, esa es la verdad. Ha estado en tratamiento durante todo el día”, refirió.

En otro momento, comentó que el ex jefe del Estado “no es ajeno a los últimos días de tanta convulsión”, en referencia al intento de vacancia presidencial, finalmente frustrado debido a que 10 congresistas de Fuerza Popular –entre ellos Kenji Fujimori– optaron por la abstención. La coyuntura política de los últimos días, de acuerdo a Aguinaga, afectó el estado de Alberto Fujimori.

Este reciente internamiento de Fujimori desató nuevamente los rumores de un eventual indulto. El consejero presidencial Máximo San Román, por ejemplo, recordó que hace unos meses Pedro Pablo Kuczynski pudo haberlo hecho, pero encontró oposición en el Gabinete.

Para Luisa María Cuculiza, ex parlamentaria y ex ministra fujimorista, es “justo y necesario que el presidente [Fujimori] descanse ya en su casa”. Acotó que Kuczynski “debe entender que el presidente Fujimori está enfermo de verdad; si no, los médicos de la Diroes no le hubieran dado el pase a la clínica”.

Esta semana se supo que Alberto Fujimori, por primera vez por cuenta propia, presentó una solicitud de indulto, la cual sigue su trámite regular.

