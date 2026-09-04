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Resumen

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Antes de entablar una demanda y que el caso sea admitido y revisado por el Poder Judicial en la vía civil, hay un paso previo que se exige y es la conciliación. Y es en esta etapa en la que se encuentran actualmente tanto el hoy diputado de Fuerza Popular, Pier Figari, como el exsecretario general del partido, José Chlimper.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.