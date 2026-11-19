Las presidentas de Perú, Keiko Fujimori, y de México, Claudia Sheinbaum, acordaron impulsar una “nueva etapa” en las relaciones diplomáticas, “con énfasis en el comercio, las inversiones y la cooperación en diversos temas de interés común”.

Así lo informó Palacio de Gobierno, tras indicar además que ambas mandatarias “coincidieron en saludar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países”.

Las presidentas de Perú y México dialogaron en el marco de la Cumbre de Líderes de APEC, que se realiza en Shenzhen, China.

“En un diálogo cordial, las mandatarias coincidieron en saludar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y acordaron impulsar una nueva etapa, con énfasis en el comercio, las inversiones y la cooperación en diversos temas de interés común”, detalla la nota de prensa.

Precisó que Fujimori invitó a su homóloga mexicana a seguir trabajando conjuntamente para asegurar el traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, que será asumida próximamente por nuestro país.

Previamente, la presidenta de México se había referido al encuentro con su par de Perú. “Ella, además, tiene una relación personal con México, en el sentido de que ha visitado muchísimas veces México y está muy interesada en que fortalezcamos esa cooperación”, destacó Sheinbaum.

El 7 de agosto, los gobiernos de Perú y México acordaron reanudar sus relaciones diplomáticas y en ese contexto reafirmaron su voluntad de fortalecer la relación bilateral y destacaron la importancia de impulsar el diálogo político al más alto nivel.