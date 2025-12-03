Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

Escucha la noticia

00:0000:00
Keiko Fujimori y el Caso Cócteles: ¿Cuál es el escenario ante la audiencia de ejecución de la sentencia que dictó a su favor el TC?
Resumen de la noticia por IA
Keiko Fujimori y el Caso Cócteles: ¿Cuál es el escenario ante la audiencia de ejecución de la sentencia que dictó a su favor el TC?

Keiko Fujimori y el Caso Cócteles: ¿Cuál es el escenario ante la audiencia de ejecución de la sentencia que dictó a su favor el TC?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Caso Cócteles podría ser anulado formalmente en los próximos días. El Poder Judicial (PJ) programó una audiencia presencial donde escuchará a la defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori y de otros procesados, por el presunto lavado de activos, quienes han pedido el archivo definitivo del caso.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC