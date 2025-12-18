Keiko Fujimori: Este viernes se realiza audiencia de ejecución de la sentencia del TC en caso Cócteles

El Poder Judicial (PJ) convocó para este viernes -a las 9 de la mañana- a una audiencia presencial de “ejecución” de la sentencia del Tribunal Constitucional, que, en octubre pasado, anuló el Caso Cócteles tras un recurso de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El TC determinó que los hechos imputados en contra de la lideresa de Fuerza Popular y ahora candidata presidencial no eran delito durante las campañas electorales del 2011 y 2016.

Específicamente, precisó que Keiko Fujimori no podía ser investigada, procesada y acusada por lavado de activos, en la modalidad de receptación patrimonial, ni por crimen organizado.

“Convocar a audiencia de ejecución de sentencia para el día viernes 19 de diciembre a las 9 horas, la misma que se realizará de forma presencial”, indica el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

En la audiencia, la sala escuchará a la defensa legal de la actual candidata presidencial, así como de los otros procesados por el presunto lavado de activos, que solicitaron aplicar a su favor la mencionada sentencia del TC.

Según adelantó El Comercio, la decisión podría adoptarla este mismo viernes el magistrado Wilson Verástegui.

El fallo del TC, emitido en octubre de este año, dispuso dejar sin efecto “todos” los actos, desde el inicio de las investigaciones preliminares -que se iniciaron entre el 2016 y 2017-, así como la nueva acusación fiscal del 02 de julio del 2025.

El fiscal José Domingo Pérez, a cargo de la investigación, había anunciado que solicitará al magistrado un control previo o convencional sobre la aplicación de la sentencia del TC.