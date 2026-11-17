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La alerta roja en el norte del país ya ha sido activada por el adelanto del fenómeno de El Niño (se esperaba que las lluvias inicien en diciembre, pero comenzaron un mes y medio antes). Desde el gobierno tienen previsto desplegar una nueva estrategia de comunicación ante la inevitable crisis climatología que se avecina (y que afectará el respaldo a la presidenta Keiko Fujimori).
Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indicaron que, inicialmente, en el entorno de la presidenta se evaluó que ella tenga un espacio diario (como el que tuvo el exmandatario Martín Vizcarra en la pandemia de Covid-19) para informar sobre las acciones del Ejecutivo frente a El Niño. No obstante, luego se descartó la idea. ¿La razón? Evitar que su imagen se desgaste.
También se analizó la posibilidad de nombrar a un vocero especializado y que no sea parte del Gabinete Ministerial. Uno de los nombres que estuvo en el bolo fue el de Abraham Levy, especialista en meteorología y conocido como “el hombre del tiempo”. Sin embargo, la propuesta no maduró, porque la figura del “portavoz presidencial” ya había sido “manoseada” por la administración de Dina Boluarte (2022-2025).
“Este planteamiento fue descartado, porque la opinión pública podía decir que el gobierno de Fujimori estaba imitando al de Boluarte”, expresaron.
Otras fuentes del Ejecutivo refirieron que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y los integrantes del Comando FEN serán los voceros oficiales del gobierno de cara a El Niño. Otro portavoz será el titular de Salud, Luis Dyer, pero solamente a lo que se refiere al dengue y otros temas sanitarios derivados del fenómeno.
Dyer fue recientemente criticado por su aparición en un programa cómico.
Las mismas fuentes indicaron que las conferencias del Comando FEN se darán cada tres días.
“Se va a organizar conferencias de prensa y ahí el ministro Vinelli informará sobre las acciones. Cuando las lluvias se intensifiquen y sean todos los días, ahí vamos a incrementar la frecuencia. La presidenta no saldrá, sino el ministro Vinelli y el comando FEN”, manifestaron.
Agregaron que la información que se brindará será sobre los pronósticos para las zonas en emergencia, a fin de que los ciudadanos tomen previsiones y conozcan si deben o no evacuar, a propuesta del Estado.
Otras fuentes señalaron que los medios de comunicación se están quedando con la imagen o la foto de la lluvia, pero no informan sobre la limpieza que hace el gobierno de las zonas afectadas y que es eso lo que desean apuntalar.
Uno de los primeros actos de Vinelli como portavoz del gobierno frente a El Niño ha sido la publicación de un video en las redes sociales del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del cual explica cómo se mide la lluvia.
El tipo de mensaje
Fernando Huamán, director del Centro de Investigación de Opinión Pública de la Universidad de Piura, explicó que la emergencia por el fenómeno de El Niño ha ocasionado “incertidumbre” en la población y que esto genera miedo y rompe el colectivo social. Bajo este contexto, remarcó que resulta “clave” que las autoridades brinden soluciones concretas y que lideren la comunicación e información.
En comunicación con El Comercio, Huamán dijo que las autoridades saben que “el escenario es potencialmente catastrófico”, pero si la información gubernamental “se centra en reforzar el diagnóstico, solo crecerá el miedo en la población”.
“Los mensajes deben destacar qué se está haciendo, cómo se está trabajando de modo colaborativo con las autoridades locales, además de informar qué está funcionando bien y qué medidas de ayuda rápida se activarán en favor de las poblaciones más vulnerables. Si, por el contrario, el discurso político se centra en buscar culpables, la sociedad percibe que es un modo de salvar responsabilidades”, complementó.
Huamán consideró que la presidenta Fujimori puede tener apariciones mediáticas respecto al FEN si estas “vienen acompañadas de soluciones concretas”.
“Frente a los problemas de las cadenas de suministro –tanto de bienes de primera necesidad como de insumos estratégicos– y de los problemas del deficiente sistema de salud peruano, se requiere de la Presidencia un sólido liderazgo comunicacional. Será necesario que el Estado se muestre fuerte, siendo drástico con los especuladores, articulando la ayuda proveniente de los sectores público, privado y del tercer sector”, subrayó.
El también profesor de la Universidad de Piura saludó que el gobierno haya decidido no repetir la estrategia que adoptó Vizcarra durante la pandemia.
“La estrategia seguida por Martín Vizcarra no puede ser replicable: el expresidente contaba con un alto nivel de aprobación, no era identificado como un político tradicional, y el formato era, para ese entonces, novedoso para los peruanos. Repetir la fórmula sería un error [...] Si la presidenta es la vocera del diagnóstico y no de los resultados, podría mellar la percepción de su trabajo”, opinó.
Las prioridades
María Beatriz Arce, experta en comunicación política y profesora de la PUCP, indicó que el gobierno debe definir sus prioridades y también incluir a la ciudadanía y a las comunidades en sus acciones.
“Comunicar no solo es informar, se necesita escuchar a la ciudadanía. La comunicación debe ser territorial e intercultural, no generar comunicación solamente para áreas urbanas. Y [el objetivo] debe generar mayor confianza a partir de que haya coherencia entre lo que se anuncia y los resultados [que se obtienen]”, manifestó.
En diálogo con este Diario, Arce refirió que el Ejecutivo, como parte de su comunicación de cara al fenómeno de El Niño, tiene que activar a los comités comunitarios, realizar mapeos participativos de los riegos y combinar estos con el conocimiento de las poblaciones sobre las quebradas. “Las redes de alerta deben incluir a los medios locales e incorporar a los grupos de WhatsApp”, añadió.
La docente sostuvo que la comunicación gubernamental no se evalúa solo por la cantidad de información que se difunde, “sino en convertir esa data científica como acciones de prevención”.
“La comunicación informativa, de gestión de riesgo y anticipatoria no debe limitarse a campañas publicitarias. Se tiene que involucrar a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales y a las organizaciones sociales de base y comunitarias”, acotó.
En las últimas semanas, de acuerdo con fuentes cercanas a Palacio de Gobierno, José Chilmper, exministro de Agricultura y ex secretario general de Fuerza Popular, ha ganado peso en el Ejecutivo y es una de las voces a la que más escucha la presidenta Fujimori, sobre todo tras su caída de 18 puntos porcentuales en las encuestas. Él fue nombrado consejero presidencial en setiembre.
Pero Chlimper no es el único personaje de los noventa al que ha recurrido Fujimori Huguchi, luego de su bajón en los estudios. La mandataria volvió a estrechar lazos, según las mismas fuentes, con el excongresista Carlos Raffo, quien en la última campaña respaldó la postulación de José Williams Zapata (Avanza País).
Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno contaron que Raffo no tiene una función ni es asesor ad honorem como Chlimper, pero sí brinda consejos a la presidenta y ha diseñado la nueva "narrativa comunicacional" del gobierno. Es decir, mostrar la imagen de una jefa de Estado "más dura", rodeada de militares y policías, y no dependiente de la delegación de facultades.
"Al inicio, la presidenta y todo el gobierno estaba muy 'facultativistas', ahora se ha dado un giro en todo, primero con el tema de la disciplina en los colegios, se ha adoptado una actitud más proactiva en seguridad y en fenómeno de El Niño, hay un cambio de narrativa, ya no es una presidenta esperando facultades", manifestaron fuentes allegadas a Fuerza Popular.
Las mismas fuentes relataron que los primeros actos de gobierno fueron comparados con posturas que adoptó el fallecido expresidente Alberto Fujimori en situaciones similares y que estos eran muy diferentes a las respuestas de su hija.
"Ahora están viendo a la verdadera Keiko Fujimori, la que veías antes estaba adormecida, le habían pedido que espere [...] Esto es un regreso a las raíces. Más ceño fruncido y menos TikTok. No debe sorprender que ella tome fuerza, cuando su eslogan de campaña era la fuerza del orden", expresaron.
Fuentes vinculadas al Gabinete Ministerial contaron que, a la interna del gobierno, el primer ministro, Luis Galarreta, ha reconocido que ha sido poco comunicativo y que evitó a los medios de comunicación, a fin de no cometer ningún desliz verbal sobre la oposición en el Congreso, cuando aún estaba en juego la aprobación de la delegación de facultades.
Galarreta, a pesar de haber recibido el respaldo de la presidenta Fujimori, enfrenta una serie de críticas en el mismo Ejecutivo. Estas principalmente son por no haber establecido un día para la sesión de los consejos ni colocar agendas sustanciosas, por no brindar conferencias post gabinetes (esto evita colocar temas en agenda o responder a críticas) y por presuntamente haber permitido que continúe la influencia de Alianza para el Progreso (APP), partido de César Acuña, en el sector Salud.
Desde Fuerza Popular también existen cuestionamientos porque frenó el ingreso de militantes en puestos públicos.
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