icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fujimori Higuchi, al inicio de su discurso, hizo una valoración de la labor pastoral del Papa León XIV en el norte del país, en Chulucanas (Piura) y en Chiclayo, cuando era el padre Robert Prevost y “no buscaba honores ni cargos”, sino que “venía simplemente a servir”. (Foto: Presidencia Perú)
Fujimori Higuchi, al inicio de su discurso, hizo una valoración de la labor pastoral del Papa León XIV en el norte del país, en Chulucanas (Piura) y en Chiclayo, cuando era el padre Robert Prevost y “no buscaba honores ni cargos”, sino que “venía simplemente a servir”. (Foto: Presidencia Perú)
/ LINO CHIPANA
Por Sebastian Ortiz Martínez

Tras concluir la primera mitad de su viaje a Sudamérica en Uruguay y Argentina, el papa León XIV llegó al Perú, su patria, recorrió las calles de Breña y el Centro de Lima a bordo del papamóvil ante una marea de personas y fue recibido en Palacio de Gobierno por la presidenta Keiko Fujimori, con quien sostuvo una reunión bilateral de unos 33 minutos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?