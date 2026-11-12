Tras concluir la primera mitad de su viaje a Sudamérica en Uruguay y Argentina, el papa León XIV llegó al Perú, su patria, recorrió las calles de Breña y el Centro de Lima a bordo del papamóvil ante una marea de personas y fue recibido en Palacio de Gobierno por la presidenta Keiko Fujimori, con quien sostuvo una reunión bilateral de unos 33 minutos.

Antes de la cita con la mandataria peruana, el Sumo Pontífice recibió los honores de jefe de Estado en el Patio de Honor y un homenaje por parte de un coro de niños. Además, como una muestra de reafirmación de su identidad peruana, entonó el himno nacional de inicio a fin. Un acto sin precedentes en la historia del país.

El Santo Padre saludó a cada uno de los ministros de Estado y también a las autoridades eclesiásticas peruanas.

Luego de ello, se reunió con Fujimori Higuchi en el salón Embajadores de la sede del Poder Ejecutivo. En el encuentro, la jefa de Estado obsequió al Santo Padre un retablo ayacuchano.

Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indicaron a El Comercio que el papa León XIV, durante la reunión, abordó temas de derechos humanos y la situación social del país. Esto fue plasmado, luego en las palabras que brindó en el Gran Teatro Nacional, en San Borja, donde remarcó que los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad.

“El Perú ha atravesado momentos difíciles que han puesto a prueba la convivencia entre sus habitantes. Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad, dejando espacio para que crezca la concordia y las diferencias puedan afrontarse con respeto. La vida democrática implica reconocer que nadie posee todas las respuestas y que las diferencias no impiden compartir una preocupación sincera por el bien del país”, manifestó.

En paralelo, en el salón Cáceres, se dio el encuentro entre las delegaciones oficiales del gobierno peruano y el Vaticano.

(Foto: Presidencia Perú)

En representación de la administración de Fuerza Popular estuvieron el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, y otros cuatros ministros: Carlos Espá (Relaciones Exteriores), Ernesto Álvarez (Justicia y Derechos Humanos), Mara Seminario (Mujer y Poblaciones Vulnerables) y Maritza Canales Martínez (Desarrollo e Inclusión Social).

Y, por parte de la Santa Sede participaron el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin; el secretario para los Asuntos Generales, monseñor Paolo Rudelli; el secretario para las Relaciones con los Estados, arzobispo Paul Richard Gallagher; el nuncio apostólico, monseñor Paolo Rocco; y el consejero de la Nunciatura Apostólica, monseñor Giuseppe Quiriguetti.

El llamado a la reconciliación

Fujimori Higuchi, al inicio de su discurso, hizo una valoración de la labor pastoral del Papa León XIV en el norte del país, en Chulucanas (Piura) y en Chiclayo, cuando era el padre Robert Prevost y “no buscaba honores ni cargos”, sino que “venía simplemente a servir”. Añadió que su visita trae un mensaje de “fe y esperanza” para el Perú, sobre todo en el contexto del fenómeno de El Niño.

“Su llegada, además, coincide con un momento complejo. La amenaza del Fenómeno de El Niño y las dificultades de la vida diaria han sembrado temor e incertidumbre en muchos hogares. Y es aquí donde debemos recordar que mientras el miedo puede conducirnos a la desesperanza y paralizarnos, la fe nos llena de luz y no da fuerzas para seguir adelante”, manifestó.

La jefa de Estado subrayó que la presencia del Sumo Pontífice “es la confirmación viva de que no estamos solos” y llama a la nación a reflexionar “sobre la tarea más urgente y pendiente: la reconciliación nacional”. “Llevamos muchas décadas de enfrentamiento y desconfianza”, complementó.

En ese sentido, Fujimori afirmó que se debe aprender que las discrepancias “no pueden convertirnos en enemigos” y que los diferentes sectores políticos del país deben aprender a resolver estas “usando los mecanismos democráticos”, como el debate y las instituciones. Por ello, saludó la presencia de los exmandatarios Manuel Merino, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, así como de líderes políticos y de diputados y senadores de diferentes bancadas del actual Congreso.

Boluarte fue vacada por el Congreso de la República en octubre de 2025, a raíz del ataque armado al grupo musical Armonía 10. (Foto: Antonio Melgarejo/ El Comercio)

La presencia de Boluarte fue cuestionada por las diputadas Rossana Alayza (Buen Gobierno), Indira Huilca (Juntos por el Perú) y Roxana Rocha (Renovación Popular). Esta última refirió que fue “un error” que la hayan invitado. Además, criticaron que no haya respetado el código de vestimenta, que era utilizar prendas de tonos negros, mientras ella fue de blanco.

En los gobiernos de Merino, Boluarte y Jerí se registraron muertos producto del enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Jerí fue censurado en febrero último, luego de que se revelara que sostuvo reuniones no registradas con empresarios chinos. (Foto: Antonio Melgarejo/ El Comercio)

Fuentes cercanas al Ejecutivo señalaron que la invitación a los expresidentes fue “por protocolo” y que se extendió a todos los que están en libertad, incluyendo a Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y a Francisco Sagasti. No obstante, ellos no asistieron. Sobre el economista refirieron que probablemente no asistió por sus problemas de salud, mientras que del ex fundador del Partido Morado presumieron que es porque es agnóstico.

Fujimori Higuchi sostuvo que para que el país se pueda reconciliar se requiere “cerrar” las brechas en la desigualdad y en la atención a las poblaciones que aún sufren el impacto negativo de la violencia terrorista.

“Para seguir adelante, el Perú necesita reconciliarse. Ningún país puede vivir prisionero de sus heridas. Necesitamos aprender a mirar hacia atrás con verdad y justicia, pero también con misericordia y compasión. El Perú necesita vivir en paz con su pasado para abrazar su futuro”, expresó en el tramo final de su alocución que duró poco más de 12 minutos.

Las invitaciones

Otras fuentes cercanas a Palacio de Gobierno refirieron que la administración de Fujimori invitó a los presidentes de la región- excepto a los de Uruguay y Argentina, donde ya estuvo el Papa- para que arriben a Lima y participen del recibimiento del Sumo Pontífice. No obstante, al cierre de esta nota, solo se conoció que las primeras damas de Colombia, Ana Lucía Pineda, y de Bolivia, María Elena Urquidi, llegaron a Lima.

(Foto: Analú Pineda)

En declaraciones a Radio Centro, de Guayaquil, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, reveló que recibió la invitación de Fujimori. Sin embargo, indicó que no podía viajar, porque su país está enfrentando el Fenómeno de El Niño.

Fujimori “tuvo la gentileza de invitarme a ir y tener una audiencia con el papa en Lima, pero en este momento no se puede viajar, no se puede salir de Ecuador, hay muchas necesidades, estamos con el fenómeno de El Niño, tenemos que poner orden en muchas áreas”, expresó Noboa.

Más información

Los integrantes del Gabinete Ministerial llegaron tarde a la ceremonia de recibimiento al papa León XIV en el Gran Teatro Nacional. El bus que los trasladaba desde Palacio de Gobierno tomó la ruta por la avenida Abancay, en el Centro de Lima, y sufrió el caos del tráfico de esta zona de la ciudad.

Arribaron al lugar cuando ya había comenzado el homenaje al Sumo Pontífice y los sitios que tenían reservados en las primeras filas tuvieron que ser reasignados para que no se vea el vacío.