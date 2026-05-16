Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Alexander Villarroel Zurita

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó este viernes 15 de mayo el procesamiento del 100% de las actas de las elecciones presidenciales, hito que se alcanzó por la mañana —a las 9:45 a.m.— y con el cual quedó definido, en términos numéricos, el escenario de la segunda vuelta tras semanas de incertidumbre electoral.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.