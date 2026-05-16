La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó este viernes 15 de mayo el procesamiento del 100% de las actas de las elecciones presidenciales, hito que se alcanzó por la mañana —a las 9:45 a.m.— y con el cual quedó definido, en términos numéricos, el escenario de la segunda vuelta tras semanas de incertidumbre electoral.

Según las cifras oficiales, la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo el 17.181% de votos válidos, mientras que el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) alcanzó el 12.031%, con lo cual ambos disputarán el balotaje previsto para el próximo 7 de junio tras el procesamiento de las más de 92 mil actas.

En la víspera, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la proclamación oficial de resultados se realizará este domingo 17, en horas de la mañana, luego de fijar este sábado como plazo máximo para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) —encargados de impartir justicia electoral en primera instancia— terminen de efectuar las proclamaciones descentralizadas de acuerdo con sus respectivas jurisdicciones.

Además, según conoció El Comercio, se estima que la ONPE inicie hacia el mediodía del mismo domingo —tras la proclamación— las pruebas de color del material electoral que será utilizado en la segunda vuelta y, posteriormente, a su impresión. Todo ello, en medio de plazos ajustados para el balotaje.

ONPE empezará la impresión del material electoral que se usará en la Segunda Elección Presidencial 2026. (Foto: ONPE)

La distancia que los separa

En el caso de Fujimori —quien postula por cuarta vez a la presidencia—, se ubica en primer lugar con 2′877,678 votos. Detrás, y con una diferencia de 862.564 votos, aparece Sánchez en el segundo lugar con 2′015,114 votos. Ambos candidatos presidenciales disputarán el balotaje y están enfrascados en un intercambio respecto al número de debates y las sedes donde deberían realizarse.

Keiko Fujimori en visita a los comerciantes de La Parada. (Foto: Fuerza Popular)

Fujimori propuso que se desarrollen tres debates: uno entre los candidatos presidenciales, otro entre los aspirantes a la vicepresidencia y un tercero entre los equipos técnicos. Sánchez —quien evoca la imagen del golpista exmandatario Pedro Castillo— aceptó el reto, aunque puso como condición que el primero se lleve a cabo en Chota (Cajamarca).

No obstante, Fujimori respondió a su contendor que, si buscaba sentirse cómodo o actuar como jugador local, el debate podría realizarse en Huaral o en San Borja. “Chota es una provincia hermosa y merece todo nuestro respeto, pero el señor Sánchez no es de Chota ni vive allí, él vive en San Borja. No solamente quiere copiar el sombrero de Pedro Castillo, sino también replicar el libreto del 2021”, refirió.

Roberto Sánchez en San Juan de Miraflores (Fotos: Jesús Saucedo/GEC)

Sánchez insistió este viernes en que el debate se realice en Chota y sostuvo que, si Fujimori “tiene miedo a los asuntos identitarios, le tendría que decir que vamos a debatir en Japón; pero no es el caso”. Incluso deslizó la posibilidad de que el encuentro se lleve a cabo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Por la noche, Fujimori rechazó las afirmaciones de Sánchez, aunque saludó la disposición a debatir e insistió en su propuesta de debate entre candidatos a la vicepresidencia, al remarcar que los últimos años han demostrado la relevancia de esos cargos.

En tercer lugar se ubica el candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con el 11.904% de votos válidos y una diferencia de 21.210 votos respecto de Sánchez Palomino. López Aliaga, quien denunció un supuesto “fraude” en las elecciones, reiteró que no jurará como senador, cargo al que también postuló, aunque remarcó que no abandonará el país y que continuará liderando la agrupación.

“Pase lo que pase, me van a tener acá, liderando la insurgencia”, expresó en la víspera durante una marcha en el frontis del JNE. El candidato también volvió a arremeter contra las autoridades electorales, a quienes calificó como “traidores al Perú”.

“Son una banda de delincuentes. Son traidores al Perú. Saben que nos están llevando al comunismo, saben que la segunda vuelta era entre la ‘señora K’ y ‘Porky’. Ellos saben eso. Y saben que la segunda vuelta de lejos le ganaba yo a la señora. El día que proclamen su lista trucha, vamos a impugnarla, vamos a ir hasta el final”, refirió.

El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) denunció un “fraude” en las Elecciones Generales 2026 (EG 206), llevadas a cabo este domingo 12 de abril y dio un plazo de “24 horas” al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se declaren nulos los comicios y se vuelvan a desarrollar, advirtiendo que llamaría a la insurgencia civil. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

En 2021, la primera vuelta ubicó a Pedro Castillo (Perú Libre) —quien posteriormente ganó el balotaje— en el primer lugar con 18.921% de votos válidos, mientras que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) alcanzó el segundo puesto con 13.407%. En aquella elección, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) también quedó tercero, aunque entonces la diferencia respecto de Fujimori fue de más de 238 mil votos.

Detrás de Fujimori, Sánchez y López Aliaga se ubican, respectivamente, Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 10.971% de votos válidos; Ricardo Belmont (Obras), con 10.143%; Carlos Álvarez (País para Todos), con 7.921%; y Alfonso López Chau (Ahora Nación), con 7.291%.

A ellos les siguen Marisol Pérez Tello (Primero La Gente), con 3.410%; Carlos Espá (SíCreo), con 3.348%; Fernando Olivera (Frente de la Esperanza), con 1.838%; José Luna Gálvez (Podemos Perú), con 1.593%; Yonhy Lescano (Cooperación Popular), con 1.282%; y César Acuña (Alianza para el Progreso), con 1.149%.

Los otros 23 candidatos presidenciales que aparecen por debajo no lograron superar siquiera el 1% de votos válidos y/o emitidos, siendo llamativo el caso del fallecido candidato Napoleón Becerra (PTE Perú), quien murió en un accidente de tránsito antes de la contienda y figuró en la cédula debido a que la impresión ya había comenzado. Terminó en el penúltimo lugar del escrutinio, por delante del candidato presidencial Carlos Jaico (Perú Moderno).