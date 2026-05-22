De las 29 zonas recorridas, entre distritos y provincias, Fujimori Higuchi fue a 24 lugares donde obtuvo la victoria en la primera vuelta [ver recuadro]. Por ejemplo, en Lima estuvo en Santa Rosa, Ancón, El Agustino, Cieneguilla, Rímac, Independencia y dos veces en San Juan de Lurigancho. En todos estos sitios se reunió con dirigentes de los comedores populares, de las ollas comunes, entre otros.

En SJL, la exparlamentaria logró 114.265 votos en la primera etapa de los comicios. Es decir, el 19,749% del respaldo del distrito con mayor número de votantes en el país.

Fuera de Lima, la postulante presidencial del partido fujimorista ha realizado dos grandes recorridos. Entre el 12 y 15 de mayo, estuvo en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. En cada una de estas regiones ganó, al obtener en conjunto 645,955 votos. Esto representa el 22,447% de su votación nacional (2’877,678).

La otra ruta, que llevó a cabo a inicios de mayo, fue en Loreto. En esta región del oriente peruano obtuvo el 28,364% de la votación en la primera vuelta. Fujimori Higuchi llegó a más de nueve localidades y comunidades.

La exparlamentaria solo fue a cuatro distritos- tres en Lima y uno en Ayacucho- donde no obtuvo el primer lugar en las elecciones del 12 de abril. Dos visitas a Chorrillos, y una a La Victoria y Los Olivos y a la comunidad de Occollo Alto, en el distrito de Vinchos (Huamanga, Ayacucho).

En Vinchos, Fujimori solo tuvo 405 votos, el 4,673%, frente a los 4,335 votos (50,023%) de Sánchez Palomino.

Y este recorrido también representa el único al sur andino que ha realizado la postulante naranja en su campaña de segunda vuelta. En la primera fue a Puno, Cusco y Arequipa. Pero en ninguna de estas regiones hizo apariciones públicas, sino con simpatizantes y militantes en ambientes controlados.

El miércoles, desde la zona de San Genaro (Chorrillos, Lima), Fujimori Higuchi adelantó que sí tiene previsto volver al sur del país, donde tuvo menor respaldo. Por ejemplo, en Arequipa obtuvo el séptimo lugar con el 7,325% de los votos válidos y en el Cusco, el quinto puesto con 6,137%. En Apurímac, Moquegua y Tacna no superó el 8,2% de los votos válidos.

Un discurso que se repite

El discurso de la candidata presidencial de Fuerza Popular, en estos recorridos, tiene patrones comunes: dar la palabra a los ciudadanos de la zona para que expongan sus principales problemas, luego recuerda las obras de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori (entre ellos los colegios, los programas de titulación, de alimentos, entre otros), y después anuncia que algunos de estas políticas volverán.

También remarca que ella ni el fujimorismo han sido gobierno desde hace 26 años y que, pese a que hay mayor presupuesto en comparación al decenio fujimorista (1990-2000), la presencia del Estado no se nota.

Y, de acuerdo, a la zona a la que llega, realiza sus promesas, como construir un puerto turístico en Chorrillos o ampliar la línea 1 del Metro de Lima de Bayóvar a Jicamarca, en San Juan de Lurigancho.

Recientemente, Fujimori Higuchi ha exhortado a sus seguidores a que se inscriban como personeros de Fuerza Popular, que tiene como meta llegar a más de 100 mil, a fin de cubrir todas las mesas de sufragio y los locales.

La excongresista concluye sus mensajes prometiendo que volverá al lugar cuando sea presidenta para cumplir las promesas que realiza.

El punto de vista

El analista político Enrique Castillo consideró que Fujimori Higuchi “ha tenido una estrategia bastante pasiva” en esta segunda vuelta, al referir que el balotaje no es lo mismo que enfrentar una primera vuelta. “Ella ha mantenido la misma actitud en ambos casos”, cuestionó.

En diálogo con El Comercio, Castillo dijo que, si la candidata presidencial de Fuerza Popular ha priorizado, en sus recorridos, las zonas donde obtuvo sus mejores votaciones se debe a que no solo busca reforzar su respaldo, sino conseguir la adhesión de aquellos que votaron por Renovación Popular, especialmente en Lima, y por Alianza para el Progreso y otros, en el norte.

“Tampoco es lo mejor insistir en zonas donde ya has ganado, porque necesitas el voto de aquellos que no votaron por ti o dudan en votar en blanco o viciado”, manifestó.

El también periodista opinó que Fujimori Higuchi necesita reforzar Lima “y ganar algo en Arequipa”. “Son las plazas donde ella podría ganar algo a partir del electorado de López Aliaga y de Jorge Nieto. Va a ser muy difícil que logre otros resultados en otras regiones del sur del país. Y también veo difícil que se anime a ir al sur, a no ser que sea como en Puno en un ambiente absolutamente controlado”, expresó.

Castillo refirió que no cree que la postulante naranja se arriesgue a una visita pública, porque existe la posibilidad de que encuentre un ambiente hostil, donde pueda ser atacada. “Y ya no tendría tiempo para hacer un control de daños”, finalizó.

Keiko Fujimori dice que dejará de lado “las cosas negativas” del gobierno de Alberto Fujimori

Tras reunirse con los dirigentes de los comedores populares de la zona de Huáscar, en San Juan de Lurigancho, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que dejará de lado “las cosas negativas” del gobierno de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori. Agregó que su partido ha aprendido de los errores de la década de 1990 y que eso se va a corregir.

“Cuando yo digo que vamos a seguir con ese estilo [el de Alberto Fujimori], por supuesto que será todas las cosas positivas, las cosas negativas que también ocurrieron en el gobierno de mi padre, por supuesto que eso se va a dejar de lado, se ha aprendido y eso se va a corregir”, manifestó.

(Foto: Fernando Sangama/ El Comercio)

Fujimori Higuchi remarcó que Fuerza Popular tiene la experiencia de un equipo que trabajó al lado de su padre, pero también de “sangre nueva y de técnicos que se están sumando”. “Eso lo van a ver el domingo, que ya empiezan los debates técnicos, pero sobre todo existe un estilo de trabajo, caminar, escuchar a la gente y cumplir con la palabra como fue en el gobierno de Alberto Fujimori”, complementó.

El expresidente Fujimori fue condenado, en el 2009, a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y, además, registró tres condenas firmes por actos de corrupción.

La excongresista lamentó que, en el país, las autoridades y los diferentes gobiernos, tras el fujimorato, se hayan “cruzado de brazos”. “Teniendo tantos recursos, S/260,000 millones para este año vemos que el progresó se quedó en freno, eso lo vamos a cambiar”, expresó.

En ese sentido, indicó que en un eventual gobierno suyo remodelará los colegios que construyó su padre y, además, van a entregar kits escolares, compuestos de calzado y uniformes.

Reiteró que implementarán las ollas comunes y que les dará un pago de S/500 a las dirigentes de estas.

En otro momento, detalló que reforzará el COFOPRI para entregar títulos de propiedad, que “no solo son un papel, sino que representa seguridad jurídica”. “Es el primer paso para que vengan los servicios básicos, haremos un nuevo COFOPRI para entregar un millón de títulos de propiedad. Esto se va a trabar con sentido de urgencia, no tenemos que esperar años de mecidas, vamos a hacerlo de manera rápido y eficiente”, subrayó.

También remarcó que sus oponentes le echan la culpa de todo, “pero yo no he sido presidenta todavía”. “Tratan de colgarse de mis faldas, han tratado de insultarme, yo no le hago caso a los insultos, que se peleen con mi mano”, sostuvo.

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Sobre la inseguridad ciudadana, Fujimori Higuchi lamentó que los bodegueros estén encerrados con rejas, mientras los delincuentes generan miedo.

“He conversado con los transportistas y mototaxistas, es lamentable que les pidan cupos y con miedo tienen que pagar, si no los balean todo, esto va a cambiar. Vamos a tener una política integral controlando las fronteras, las cárceles, haciendo patrullaje y rastrillaje en la búsqueda de los choros [delincuentes], haciendo un cambio en la normatividad para que no haya impunidad”, acotó.

Fujimori Higuchi se retiró de la zona sin brindar declaraciones a la prensa. Afirmó que tenía que participar en una reunión con el equipo técnico que representará a su partido el domingo en el debate con Juntos por el Perú.