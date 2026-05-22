Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En el último mes, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha recorrido, al menos, 29 zonas en ocho regiones diferentes como parte de su llamada “ruta del diálogo” de cara al balotaje: Lima, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ica y Ayacucho. Solo en esta última, donde Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) tuvo más del 89% de los votos en la primera vuelta, evitó las grandes ciudades y la congregación de personas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.