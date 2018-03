La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que es real el distanciamiento político con su hermano, el congresista Kenji Fujimori.

"La pelea o la separación que hay es real. Hay una gran diferencia en el fondo y en la forma en el actuar de Kenji con referencia al partido político. La semana pasada renunció al partido y se le ha aceptado su renuncia", respondió Keiko Fujimori en entrevista en el programa televisivo "Beto a saber", la primera que da luego de las elecciones presidenciales del 2016, en las que perdió en segunda vuelta.

Ante la renuncia de Kenji Fujimori al partido fujimorista, Keiko Fujimori recalcó que con su hermano "hay un distanciamiento, una ruptura".

"El tema de fondo es que hay un distanciamiento, hay una renuncia. Hay una ruptura. Él ha decidido trabajar al lado de PPK, le deseo suerte", recalcó en referencia al acercamiento de Kenji Fujimori al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

La ex candidata presidencial agregó que, en el mediano y largo plazo al congresista no agrupado "no le va a servir su cercanía" con el Ejecutivo. "Eso no le va a servir. Pero cada quien toma sus propias decisiones, y él está bastante maduro para saber qué decisiones políticas tomar", dijo.

Luego señaló que no sabe si Kenji Fujimori participará en las elecciones presidenciales del 2021, pero confirmó que Fuerza Popular lo hará en las elecciones municipales y regionales de este año y en los comicios presidenciales del 2021.

En la entrevista, Keiko Fujimori también respondió sobre el indulto a Alberto Fujimori. "Estoy absolutamente contenta, como política y como hija. Estoy agradecida con la decisión que ha tomado el presidente Kuczynski. Quizá las formas y el momento se pueden cuestionar, pero finalmente mi padre está en libertad, y eso es algo que la familia, mis hermanos, mis hijas y sobre todo él está valorando y disfrutando", comentó.

Sobre la fecha en la que oficializó el indulto, respondió: "Quizá el momento se presta a esa interpretación. Si hubiera sido dos semanas antes de la vacancia, o en el marco de la llegada del papa Francisco, no se hubiera prestado a estas válidas interpretaciones que generan algunas dudas al respecto".

Sin embargo, precisó que no tiene pruebas de que haya habido una negociación para que el presidente Kuczynski decidiera dar la gracia a su padre.

En otro momento, Keiko Fujimori criticó que el ex asesor Vladimiro Montesinos haya dicho, a través de su cuenta de Facebook, que dejó una huella en ella.

"Con esa declaración solo busca hacerme daño. Parece estar del lado de mi hermano", dijo la lideresa de FP.

