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Resumen

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La mandataria inicia su visita oficial al país centroamericano, donde sostendrá un encuentro con Bukele y visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). (Composición: El Comercio)
La mandataria inicia su visita oficial al país centroamericano, donde sostendrá un encuentro con Bukele y visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). (Composición: El Comercio)
Por Alexander Villarroel Zurita

La presidenta Keiko Fujimori realiza una visita oficial a El Salvador, junto a una comitiva conformada por integrantes de su Gabinete y con una agenda que incluye una reunión con su homólogo Nayib Bukele y una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad inaugurada por el mandatario salvadoreño como parte de su estrategia para hacer frente a las pandillas.

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