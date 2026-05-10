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Resumen

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“El anti voto más grande en el Perú no es contra Keiko, es contra Lima” me dice el periodista y analista político español Román Cendoya. Keiko niega que sea su estratega cada que se lo han preguntado, pero lo considera como un buen amigo cuyos consejos escucha con atención.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.