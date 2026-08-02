icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Feministas, pongan las mechas en remojo. Tan solo el 10.5% -2 de 19 ministros- es femenino. Corre un viento conservador aunque algunos ponchen supuestos ‘caviares’. La propia ministra del MIMP (Mujer y Poblaciones Vulnerables), María ‘Mara’ Seminario, es una técnica de la cantera pro vida y pro familia del Opus Dei, pero, eso sí, con buen conocimiento de la gestión pública. Esto último se repite en la mayoría de jales. ‘Mara’ fue convocada por lo uno, lo ideológico; y por lo otro, lo técnico. Su única compañera de gabinete, Maritza Canales del MIDIS (Desarrollo e Inclusión Social), es ingeniera agrónoma y experta en seguridad alimentaria, aunque desconocida en el sector público. Sin embargo, hay un dato que la liga al fujimorismo: fue asesora de Miki Torres cuando este fue congresista en el 2016; lo que podría indicar el interés que pone el partido en el manejo de los programas sociales.

TE PUEDE INTERESAR