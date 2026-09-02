La excongresista perulibrista Kelly Portalatino fue detenida por la policía y es investigada preliminarmente por el Ministerio Público por el atropello de un ciclista en el Cercado de Lima.

Según detalló la fiscalía en X (antes Twitter), los hechos ocurrieron en la intersección de la avenida Pacasmayo con el jirón Guillermo Dansey, en el Cercado de Lima.

La exparlamentaria fue detenida en flagrancia y trasladada a la comisaría de Monserrat, mientras se realizan las diligencias preliminares.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María (Tercer Despacho) inició investigación preliminar contra la excongresista Kelly Portalatino por el presunto delito de lesiones culposas, en agravio de un ciudadano que conducía una… pic.twitter.com/8acqTfFA11 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 2, 2026

La fiscal provincial Berenice Romero Ohama, de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María (Tercer Despacho), dispuso que se practique el dosaje etílico a la exlegisladora, así como la visualización de los registros captados por las cámaras de videovigilancia de la zona, el reconocimiento médico-legal del herido, toma de declaraciones del personal policial interviniente, entre otros, para esclarecer lo sucedido.

La también exministra de Salud es investigada por el presunto delito de lesiones culposas.

Kelly Portalatino Ávalos fue la cuarta ministra de Salud del régimen castillista. / Luis Iparraguirre/Presidencia Pe

En diálogo con las prensa, Carmen Espinoza, la madre de ciclista atropellado, señaló que su hijo sufrió una fisura en el coxis y permanecerá internado hasta mañana. Además, detalló que hasta el momento la exparlamentaria no ha asumido ninguno de los gastos médicos.

El paso de Portalatino por el Congreso no estuvo libre de polémicas y escándalos. Aquí un repaso.

1. Chats con Vladimir Cerrón cuando se encontraba prófugo

En julio del 2024, “Panorama” reveló que Portalatino se habría comunicado con Vladimir Cerrón en enero de ese año, cuando el exgobernador regional de Junín se encontraba prófugo de la justicia. En los chats difundidos por el dominical, le aconsejaría que cambie de ubicación para que no sea capturado.

“Urgente, tema formal. Tema fiscal” y “Cambia de ubicación, toma tus providencias, no te expongas” son los mensajes que habrían sido escritos por la entonces legisladora. Los mensajes fueron extraídos de la computadora de la exparlamentaria.

Debido a ello, el Ministerio Público le abrió una investigación preliminar por el presunto delito de encubrimiento personal.

2. Orden de ser llevada por la fuerza a declarar

Días después el Ministerio Público ordenó que Portalatino fuera llevada por la fuerza para que declare en una investigación seguida contra el prófugo Vladimir Cerrón por el presunto delito de crimen organizado y lavado de activos.

La entonces parlamentaria había sido citada para explique sobre sus vínculos con Cerrón, pero no acudió ni justificó su ausencia, incluso viajó a Venezuela como veedora del proceso electoral en el que ganó Nicolás Maduro.

3. Veedora en cuestionada elecciones de Venezuela

En julio del 2024, la entonces legisladora viajó a Venezuela para participar como veedora en las elecciones presidenciales, donde fue declarado ganador Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude.

Ella y los otros parlamentarios de izquierda respaldaron los resultados anunciados por el régimen de Maduro, hoy detenido en Estados Unidos, y desestimaron las graves denuncias de fraude hechas por la oposición y la postura del gobierno peruano de desconocer los resultados reportados por el régimen chavista.

4. Contrató en su despacho a hija de su nana

En noviembre del 2024, “Panorama” reveló que Portalatino contrató en su despacho a la hija de su nana, con quien realizaba viajes familiares y se lucía en sus redes sociales.

Se trata de Lesly Valverde Broncano, quien - según el dominical- no contaba con experiencia laboral conocida en el Estado, pero aún así logró ingresar a la planilla del Parlamento.

La madre de esta funcionaria, Juana Broncano, colaboraba con la exlegisladora perulibrista en su casa, junto a sus hijos, y se trataría de una persona de extrema confianza para ella.

Al ser consultada sobre el tema, Portalatino acusó a la prensa de pretender “estigmatizar” a la bancada de Perú Libre y aseguró que la joven “tiene todas las cualidades” para trabajar en su despacho.

5. Visitante de su despacho detenido por caso de robo

En noviembre del 2025, “Panorama” reveló que un visitante del despacho de la entonces parlamentaria de Perú Libre fue detenido por un caso de robo en Huancayo.

Según el dominical, se trata de Aldahir Nilton Zevallos Pachau (29), allegado de la exlegisladora perulibrista y que se vio involucrado en el secuestro de un taxista en la maletera de su auto.

El caso se remonta al 2017, cuando Zevallos fue detenido junto a otros cuatro sujetos por el secuestro de Percy Cóndor Arauco (37), quien fue hallado maniatado y encapuchado. En ese entonces era alumno de una escuela policial.

Según “Panorama”, Zevallos Pachau fue condenado por robo agravado y purgó varios años de prisión. Pese a ello, fue recibido en múltiples ocasiones por la exparlamentaria.

Al ser consultada, Portalatino minimizó el hecho y dijo que se trata de “errores de juventud”.

6. Trabajador de su despacho captado realizando afiliaciones

En junio del 2024, “Cuarto Poder” dio a conocer que el coordinador del despacho de Portalatino, Luis Solís, se dedicaba en horario laboral a conseguir nuevos afiliados para Perú Libre.

Según el dominical, el funcionario prometía puestos de trabajo en el Estado a quienes aceptaran llenar la ficha de inscripción. Y para ello - según afirmó sin saber que era grabado - coordinaba directamente con la congresista.

“Cuarto Poder” también divulgó el testimonio de un extrabajador de Portalatino, que pidió no ser identificado, quien aseguró que ella “había encomendado” a cada uno de sus trabajadores afiliar a al menos 50 personas al mes para Perú Libre.

“Si es que aún no estás trabajando, te puedes afiliar y ellos te ofrecen una opción laboral. Puede ser dentro del Congreso, como también puede ser en algunas entidades del Estado”, añadió.

Otro extrabajador de Portalatino aseguró que fue despedido porque no accedió a inscribirse como militante de Perú Libre.

El caso fue investigado por la Comisión de Ética del Congreso, que finalmente terminó blindándola.