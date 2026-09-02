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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La excongresista perulibrista Kelly Portalatino fue detenida por la policía y es investigada preliminarmente por el Ministerio Público por el atropello de un ciclista en el Cercado de Lima.

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