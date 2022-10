La nueva ministra de Salud, Kelly Portalatino, se pronunció luego de la ceremonia de juramentación que se realizó en Palacio de Gobierno y que estuvo liderada por el presidente Pedro Castillo.

La también congresista de la bancada de Perú Libre negó que su designación sea parte de una cuota exigida por el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, al gobierno de Pedro Castillo.

“No hay cuota del partido Perú Libre. Esta es una propuesta y evaluación por parte del primer ministro. No soy médico cirujano de ahora, vengo más de 10 años ejerciendo esta parte de la medicina humana y sobre todo experiencia en la gestión pública, de la cual me honra haber aportado dentro de este año y tres meses el trabajo que he venido realizando en el sector salud”, declaró para la prensa.

Portalatino, en su condición de ministra y congresista, hizo un llamado al Ejecutivo y al Legislativo a hacer una agenda país con el propósito de beneficiar a los peruanos en cuanto a temas de salud.

“Decirles ahora como ministra y también como congresista que sumemos esfuerzos. Hagamos una agenda país para salvaguarda de una salubridad que sea correcta para todos nuestros hermanos a nivel nacional”, manifestó.

En otro momento dijo que ahora la vocería de la bancada de Perú libre le sería concedida a su colega Flavio Cruz Mamani, quien actualmente es el portavoz alterno de esta agrupación.

Declaraciones de Kelly Portalatino

Salida de Jorge López

El nombramiento de Kelly Portalatino se dio a raíz de la salida de Jorge López del Ministerio de Salud, luego de la difusión de un reportaje donde se informa sobre el presunto ‘pitufeo’ de unos S/ 98,400 a través de depósitos realizados por montos de S/ 9 mil a una cuenta perteneciente a Dervy Apaza Meza, su expareja.

Según Punto Final, el 31 de agosto seis de los trabajadores del círculo cercano al ministro habrían sido reunidos para recibir varios sobres de S/ 9,000 cada uno para que sean depositados a una cuenta bancaria perteneciente a la expareja del ministro de Salud.