El congresista no agrupado Kenji Fujimori manifestó este domingo que enfrentará la denuncia presentada contra él en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el caso de los audios y videos grabados por el legislador Moisés Mamani (Fuerza Popular) sobre la compra de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

En el programa dominical “Día D”, Kenji Fujimori dijo además que su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, se encuentra mortificado por las acusaciones que enfrenta y por la relación que tiene con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Él obviamente, como padre, está sumamente dolido, mi padre, mi madre. Muy dolidos. Mortificados emocionalmente. Dolidos porque ya la discrepancia política se judicializa y lo peor de todo es que pone en riesgo mi libertad. Yo voy a luchar por defender mis derechos”, remarcó.

El parlamentario dijo que es un “sancochado” la situación generada a partir de la difusión de los videos grabados por Moisés Mamani.

“Es el señor Mamani quien me busca en el Legislativo, yo hablo de la gobernabilidad del país. Yo le digo [a] Mamani: ‘Hay que fortalecer la gobernabilidad del país’. La economía está de mal en peor. La población no come vacancia, la población necesita obras”, dijo.

Kenji Fujimori además consideró que Fuerza Popular “trabaja al miedo”, y lo que la bancada buscaría es expulsarlo del Congreso, a través del desafuero, para “inhabilitarme políticamente”.

“Todos estos días, en estos casi cuarenta días, he tratado de buscar explicación alguna a este conflicto político y familiar. En este libro de Sofocles he podido entender que para mí primero está la justicia divina por encima de los pactos o acuerdos políticos partidarios. Para mí lo más importante es el amor familiar”, dijo.

“Incluso he llegado a cuestionarme si hice bien o mal en priorizar la libertad de mi padre, pero he llegado a la conclusión de que hice lo correcto. No solo a mi padre, a mi madre. Hay quienes dicen que es una estrategia política, no es una estrategia política. No he hablado con Keiko. Me duele muchísimo ver a mi madre llorar, ver a mi madre sufrir”, sentenció.

Cabe mencionar que Kenji Fujimori no se presentó el último jueves ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para brindar sus descargos por el caso de los videos y audios.

