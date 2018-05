El congresista no agrupado Kenji Fujimori no se presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para brindar sus descargos por el caso de los videos de la presunta compra de votos para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Kenji Fujimori había sido citado junto a los legisladores Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez para este jueves tras haber sido denunciados constitucionalmente el 3 de abril por estar implicados en los audios y videos que grabó el congresista Moisés Mamani.

Guillermo Bocángel ingresa a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. También ha llegado Bienvenido Ramírez @Politica_ECpe pic.twitter.com/umkVAJj4Vf — Mario Mejia Huaraca (@mariomejiah) 3 de mayo de 2018

Según se conoció, el congresista presentó un escrito a la Subcomisión, a través de su abogado, Julio Rodríguez, para solicitar una nueva fecha para su declaración.

Cabe resaltar que hace una semana, el legislador de Fuerza Popular César Segura, a quien se le delegó el proceso de investigación, presentó el informe de calificación de la denuncia constitucional.

Asimismo, el congresista Bienvenido Ramírez presentó una recusación contra César Segura, en la que indica que este no debe dirigir la investigación, porque presidió el comité de disciplina de Fuerza Popular que lo expulsó junto a Kenji Fujimori y Maritza García por no haber respaldado la vacancia presidencial.

Sin embargo, la Subcomisión aprobó rechazar por mayoría este documento al igual que el presentado por Guillermo Bocángel. También se desestimó el pedido de Bienvenido Ramírez para excluir las grabaciones entregadas por Mamani.

Finalmente, la audiencia pasó a sesión reservada, tras solicitud de Bienvenido Ramírez, quien señaló que se está evaluando un “delito”. Fue respaldado por Guillermo Bocángel.



