El congresista Kenji Fujimori acusó a Fuerza Popular de buscar su desafuero y el de dos legisladores más de su grupo, quienes aparecen en los videos sobre la presunta compra de votos contra la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski, para recuperar la mayoría en el Parlamento.

"El vergonzoso ejercicio ilegal de reglaje, la grabación y la extorsión han llegado a todos los niveles de la política hasta remover del cargo al presidente de la República y desaforar a congresistas para recuperar a cualquier costo la mayoría absoluta del Congreso", asegura Kenji Fujimori en un video publicado por el programa de TV "Panorama".

"Estos últimos días han sido muy duros para mí. Lo único que no puedo decir es que no soy ni frío ni distante y mucho menos un corrupto", continuó. De esta forma aludió a su hermana Keiko Fujimori, pues en su declaración ante la fiscalía Jorge Barata manifestó que la ex candidata presidencial era "fría y distante" con él.

Kenji Fujimori no se pronunciaba desde la semana pasada, cuando la bancada de Fuerza Popular difundió los videos grabados por el congresista Moisés Mamani. Desde ese momento, el parlamentario negó que se tratara de una compra de votos a favor de PPK.

En su pronunciamiento de hoy, Fujimori Higuchi afirmó que el video ha sido editado "maliciosamente" y que la conversación giró principalmente en torno a la "repartija de obras" de la Comisión de Presupuesto, que es presidida por Fuerza Popular.

"La comisión asigna presupuestos arbitrariamente. Y lo viene haciendo en los últimos dos años. Se han repartido obras por el valor de 5 millones de soles a cada parlamentario de Fuerza Popular con su lista de proyectos en mano. Si esta es una práctica común en la comisión y no es un delito, entonces me pregunto de qué se me acusa", dijo.

