El congresista no agrupado Kenji Fujimori insistió en que no hubo pacto alguno bajo la mesa para evitar un segundo intento de vacancia contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Así, se defendió de la denuncia constitucional en su contra que actualmente se procesa en el Congreso de la República. Él y sus colegas Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez están implicados en audios y videos grabados por el legislador Moisés Mamani, de Fuerza Popular, que dan cuenta de una presunta negociación y compra de votos para evitar la vacancia de PPK.

Sin embargo, a través de una columna de opinión publicada este domingo en “La República”, Kenji Fujimori aseguró que fue Moisés Mamani quien lo buscó en su oficina en el Congreso y preguntó qué beneficio obtendría en caso de sumarse a un grupo de parlamentarios que estaban en contra de la vacancia.

“Debí echarlo de mi oficina en el instante mismo en que preguntó qué ganaría él. Mi equivocación fue la debilidad de escuchar su sucio chantaje. Ese fue un grave error, por el que pido humildemente disculpas al pueblo peruano. He aprendido duramente la lección. Nunca en mi vida política volveré a caer en la debilidad de tolerar una extorsión”, señaló.

En ese sentido, dijo que su eventual expulsión del Parlamento obedece a “una nueva trampa” y una “cacería de brujas”, las cuales no hacen posible un debido proceso.

En tanto, ratificó que tanto para el primer, como el segundo proceso de vacancia contra PPK, no hubo condiciones ni prebendas.

“Actué en favor de la gobernabilidad del Perú, seguiré respaldando esa gobernabilidad y al presente gobierno hasta el último día de este quinquenio en el Bicentenario, el 2021”, sentenció.