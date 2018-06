Hoy se define el futuro de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, cuya acusación constitucional se votará en las próximas horas en el Parlamento. De aprobarse la misma, estos legisladores serían desaforados del Congreso.

Otra posibilidad es que tras el debate, el Pleno del Congreso vote su suspensión, pero no su desafuero. Con la suspensión, los legisladores deben, igual, dejar su lugar en el Parlamento al accesitario.

No obstante, en caso de no encontrarse delito los parlamentarios retornarían al Legislativo. Un sondeo sobre los votos de las bancadas indica que puede haber votos para suspenderlos, pero no para destituirlos.

